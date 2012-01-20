〔国际油市〕亚洲柴油裂解价差连跌三日,因欧洲需求匮乏令市场承压

路透新加坡1月20日电---亚洲柴油裂解价差周五连续第三个交易日下跌,因欧洲需求匮乏令市场承压.

路透数据显示,2月柴油裂解价差跌0.51美元,至每桶较迪拜原油高出17.42美元,为1月30日以来最低.

交易商称,缺乏将船货运往西方套利的机会,再加上亚洲市场供需平衡无额外需求,导致一些交易员压低市场.

"期货转掉期在壳牌的买单推升下很强劲,所以所有船货都困在亚洲,尤其是含硫量10ppm和500ppm的柴油,"新加坡一交易员称.

"你目前所见的是套利窗口关闭导致的情况,这令跨月价差承压."

柴油2/3月互换价差跌0.07美元,至每桶0.38美元.

熟悉越南市场的一交易员称,在中国春节期间和节後,预计越南柴油需求将下滑.

另一方面,日本炼厂计划2月进口不超过150万桶航煤,做为取暖之用,因为气温下降且东京地区周五已降雪.

油品 买价 卖价 中值 前值 变动 变动(%)

现货航煤/煤油 JET-SIN 126.03 126.43 126.23 125.58 0.65 0.52

现货含硫0.5%柴油GO-SIN 127.49 127.89 127.69 127.53 0.16 0.13

含硫0.25%柴油 GO25-SIN 128.48 128.88 128.68 128.49 0.19 0.15

含硫0.05%柴油 GO005-SIN 129.23 129.63 129.43 129.29 0.14 0.11

2月柴油互换 GOSGSWMc1 -- -- 127.19 126.98 0.21 0.17

3月柴油互换 GOSGSWMc2 -- -- 126.81 126.53 0.28 0.22 (完)