〔国际油市〕亚洲柴油裂解价差连跌三日,因欧洲需求匮乏令市场承压

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透新加坡1月20日电---亚洲柴油裂解价差周五连续第三个交易日下跌,因欧洲需求匮乏令市场承压.
路透数据显示,2月柴油裂解价差跌0.51美元,至每桶较迪拜原油高出17.42美元,为1月30日以来最低.
交易商称,缺乏将船货运往西方套利的机会,再加上亚洲市场供需平衡无额外需求,导致一些交易员压低市场.
"期货转掉期在壳牌的买单推升下很强劲,所以所有船货都困在亚洲,尤其是含硫量10ppm和500ppm的柴油,"新加坡一交易员称.
"你目前所见的是套利窗口关闭导致的情况,这令跨月价差承压."
柴油2/3月互换价差跌0.07美元,至每桶0.38美元.
熟悉越南市场的一交易员称,在中国春节期间和节後,预计越南柴油需求将下滑.
另一方面,日本炼厂计划2月进口不超过150万桶航煤,做为取暖之用,因为气温下降且东京地区周五已降雪.
油品 买价 卖价 中值 前值 变动 变动(%)
现货航煤/煤油 JET-SIN 126.03 126.43 126.23 125.58 0.65 0.52
现货含硫0.5%柴油GO-SIN 127.49 127.89 127.69 127.53 0.16 0.13
含硫0.25%柴油 GO25-SIN 128.48 128.88 128.68 128.49 0.19 0.15
含硫0.05%柴油 GO005-SIN 129.23 129.63 129.43 129.29 0.14 0.11
2月柴油互换 GOSGSWMc1 -- -- 127.19 126.98 0.21 0.17
3月柴油互换 GOSGSWMc2 -- -- 126.81 126.53 0.28 0.22 (完)
--编译 田建华;审校 沈以文
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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