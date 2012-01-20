〔国际油市〕亚洲石脑油/汽油裂解价差小跌,节日临近市场成交清淡

路透新加坡1月20日电---亚洲石脑油价格周五盘旋于於一周半高位,裂解价差在昨日接近四个月高位後小幅下跌,因中国长达一周的春节长假临近,交投清淡.

在经历了一个月的活跃买盘後,交投几乎陷於停滞.过去一个月中,日本、韩国和台湾透过投标买入约60万吨2月抵达的石脑油,是12月船货采购量的两倍.

短线人气或保持坚挺,因在印度、波斯湾和欧洲料将削减石脑油数量的情形下,供应可能持续紧俏.

印度2月石脑油出口或不超过75万吨,为约五个月以来最低,因炼厂和港口维护令供应受限.

台湾中油公司周四已结束上月以来的检修,重启年产能38万吨的裂解装置.但料保持较低的产能利用率,因春节期间的需求疲弱.

"中国买家或在中国春节假期之後重返市场,并补充石化产品库存.来自中国的需求将推高日本和台湾炼厂的产能利用率,"一位交易员表示.

日本公开规格3月上半月石脑油价格NAF-1H-TYO上涨3.00美元,至每吨964.50美元,是自1月11日报971.00美元以来最高.

石脑油裂解价差NAF-SIN-CRK下跌2.25美元至每吨124.58美元.

汽油重整利润GL92-SIN-DIF小涨0.16美元至每桶17.53美元.

汽油裂解价差GL92-SIN-CRK下跌0.2美元至每桶10.51美元,为两个交易日低位.

油品 价格 上日价格 变动

2012年3月石脑油NAF-1H-TYO 964.00/965.00 961.50 +3.00

现货石脑油净回值NAF-SIN 104.92/105.02 104.63 +0.34

97号现货汽油GL97-SIN 128.45/128.55 128.60 -0.10

95号现货汽油GL95-SIN 126.05/126.15 125.70 +0.40

92号现货汽油GL92-SIN 122.45/122.55 122.00 +0.50

现货92号汽油重整利润GL92-SIN-DIF 17.48/17.58 17.37 +0.16 (完)