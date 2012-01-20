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货币新闻 | 2012年 1月 20日 星期五 17:39 BJT

〔表格〕英国12月零售销售较前月增长0.6%,升幅符合市场预估

路透伦敦1月20日电---英国统计局周五公布,英国12月零售销售较前月增长0.6%,较上年同期增长2.6%,路透预估分别为增长0.6%和增长2.4%.

以下为详细数据:

零售销售量　　　　　 12月　 11月 (11前值) 预估

较前月%(经季节调整) 0.6 -0.5 (-0.4) +0.6

较上年同期% 2.6* 0.4 (0.7) +2.4

* 按年增幅为2011年1月以来最大 (完)

浏览英国数据相关新闻,请点选[ECI-GB-CMN];其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]

浏览主要国家经济指标背景介绍,请点选[CFACT-ECI]

--编译 丁琦;审校 蔡美珍

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