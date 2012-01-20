〔表格〕英国12月零售销售较前月增长0.6%,升幅符合市场预估

国际油市：亚洲低硫柴油现货价差承压，因供应量较大
路透新加坡3月1日 - 由于低硫柴油供应增加，含硫10ppm柴油较新加坡报价的现货价差周三降至每桶升水0.1美元，为路透2011年开始追踪此数据以来最低。
路透伦敦1月20日电---英国统计局周五公布,英国12月零售销售较前月增长0.6%,较上年同期增长2.6%,路透预估分别为增长0.6%和增长2.4%.
以下为详细数据:
零售销售量 12月 11月 (11前值) 预估
较前月%(经季节调整) 0.6 -0.5 (-0.4) +0.6
较上年同期% 2.6* 0.4 (0.7) +2.4
* 按年增幅为2011年1月以来最大 (完)
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--编译 丁琦;审校 蔡美珍
路透新加坡3月1日 - 由于低硫柴油供应增加，含硫10ppm柴油较新加坡报价的现货价差周三降至每桶升水0.1美元，为路透2011年开始追踪此数据以来最低。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
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