〔中港股市〕兔年最後两周均上涨,寄望中国放宽政策

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
* 恒指收高在三个半月高位,涨幅为0.8%
* 沪综指上涨0.4%,重回2,300点上方
* 汇丰对恒指涨势贡献最大,因欧洲危机忧虑减轻
路透香港1月20日电---香港和上海股市周五上扬,为连续第二周上涨,并突破强硬的阻力位,受助于中国政府放宽政策希望以及海外市场上涨.
两地股市上涨,为兔年最後两周画上完美句号,因市场乐观预期政府在周一龙年开始後,将会出台推动经济成长的措施.
周五公布的一系列美国银行业良好业绩以及市场对欧洲的担忧减轻,推升投资者对风险资产的胃纳.
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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