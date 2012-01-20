〔中港股市〕兔年最後两周均上涨,寄望中国放宽政策

* 恒指收高在三个半月高位,涨幅为0.8%

* 沪综指上涨0.4%,重回2,300点上方

* 汇丰对恒指涨势贡献最大,因欧洲危机忧虑减轻

路透香港1月20日电---香港和上海股市周五上扬,为连续第二周上涨,并突破强硬的阻力位,受助于中国政府放宽政策希望以及海外市场上涨.

两地股市上涨,为兔年最後两周画上完美句号,因市场乐观预期政府在周一龙年开始後,将会出台推动经济成长的措施.