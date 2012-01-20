〔欧元债市〕德债期货由跌转升,周末前投资者无增加风险仓位意愿

国际油市：亚洲低硫柴油现货价差承压，因供应量较大
路透新加坡3月1日 - 由于低硫柴油供应增加，含硫10ppm柴油较新加坡报价的现货价差周三降至每桶升水0.1美元，为路透2011年开始追踪此数据以来最低。
路透伦敦1月20日电---德债期货FGBLc1周五在清淡交投中由跌转升,投资者在周末前不愿增加风险仓位.希腊与民间债权人就债务互换谈判一事仍悬而未决.
德债期货FGBLc1日内涨两个跳动点,报138.98.指标10年期德国公债收益率DE10YT=TWEB下跌1个基点,报1.85%.(完)
--编译 洪曦; 审校 高琦
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路透新加坡3月1日 - 由于低硫柴油供应增加，含硫10ppm柴油较新加坡报价的现货价差周三降至每桶升水0.1美元，为路透2011年开始追踪此数据以来最低。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
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