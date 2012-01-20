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货币新闻 | 2012年 1月 20日 星期五 17:57 BJT

〔欧元债市〕德债期货由跌转升,周末前投资者无增加风险仓位意愿

路透伦敦1月20日电---德债期货FGBLc1周五在清淡交投中由跌转升,投资者在周末前不愿增加风险仓位.希腊与民间债权人就债务互换谈判一事仍悬而未决.

德债期货FGBLc1日内涨两个跳动点,报138.98.指标10年期德国公债收益率DE10YT=TWEB下跌1个基点,报1.85%.(完)

--编译 洪曦; 审校 高琦

美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]

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伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]

美国公司债市场.........[USC/CN] 韩国债市...................[KR/CN]

台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]

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