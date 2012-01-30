(重温稿)〔台湾货币市场〕短率持坚,年节长假前银行间努力调整积数

* 早盘略显紧张,短天期拆款触及0.80%高位

* 午後有见余钱流出,当日积数求小正或是平平

* 年後市况难逃浮滥,有待央行加强冲销

记者 张雅菁

路透台北1月20日电---台湾银行间短期利率周五持坚,农历年长假前最後一个营业日,早盘仍略显紧张,就担心当日准备留下太大负数.但中午过後,在各家积数部位大致调度告一段落後,市场上开始有余钱欲求拆出;对於年假後资金料将浮滥的情况,只能期待届时央行会出手相救.

市场人士表示,由於明天开始九天年假的积数效应,让银行间今天多不乐见当日准备留下过大缺口,以免年後回补累计缺口不及,加以今日有700亿台币的中央政府债务基金举新还旧,以及400亿台币公债发行的紧缩因子下,早盘拆借不易,短天期拆款触及0.80%高位.

不过,由於央行今日放松冲销力道,且面对年後该周将有通货回笼及上兆存单到期,已可预见市况难逃浮滥下,有余钱的银行今日亦希望尽量拆出消化,不希望留下过大正数,使午後紧张情势稍见舒解.

"年後一定滥的,因为钱会回笼,...但央行一定会出来收,顶多是吃大家几天豆腐."一公股银行人士称.

台湾金融市场因农历春节自周六(21日)起开始休市,30日恢复交易.而本提存期最後一天落在2月3日,意即年假後仅有五个营业日即为提存期底.

拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.410%,同上日;区间在0.305-0.780%,上日在0.299-0.750%.

因为年假关系,2-7天拆款利率今日未成交,8-14天期今日区间在0.405-0.800%,上日0.400-0.780%.

据央行网站显示,周四通货发行300.9亿台币,累计发行数1兆7,150亿台币.累计上周一至昨日通货发行共计约2,603.4亿台币.(here)

**短票利率持於高档**

短票方面,交易商指出,由於发票量趋於清淡,今日票券商缺口压力不大,短票利率持平上日,藉由拆借补齐缺口亦不困难.而且银行间已有预框年後短票部位的需求,以求消化资金;不过,票券商在担心届时发行量可能偏低下,也不敢贸然照单全收.

30天内短票利率今日银行间主要成交区间在0.87-0.88%,同上日.大型银行的买票利率零星成交在0.89%.

央行今日共发行655亿台币存单,相较存单到期金额1,428.5亿,存单发行余额减少773.5亿.[TW/MMTCN]本周定期存单发行余额净减1,896.3亿台币,央行存单未到期余额为6兆4,725.25亿台币.

农历年後该周央行存单到期共1兆389.7亿台币,分别是周一2,578亿,周二1,149亿,周三是2,951.5亿,周四1,685.5亿,周五提存期最後一日2,025.7亿.该周并有约1,175亿台币公债本金到期及付息,与年後通货回笼的宽松因子.

拆款中心资料PIBC显示,周五当日超额准备为负167亿台币,至1月29日累计超额准备为负916亿台币,加计前期1%的超额准备为负33亿台币.

**RP利率仍在区间**

公债同业附买回(RP)利率五持平.尽管有400亿台币的20年期公债发行,但交易商已提前准备,且今日是春节长假前最後一个交易日,不少金融机构已暂停交易,市场交易清淡.

资金调度人士指出,今日交易多到期续作,尾盘还见投信申购款流入,但交易商普遍缺乏新作意愿.他们并表示,年後通货陆续回笼,以及两档公债还本注入市场,均对货币市场产生挹注效果,预料RP债券成交利率有机会往下,惟调幅应不至太大.

落点在农历年後(30日)的附买回利率主要成交在0.71-0.73%,与上日相同.(完)