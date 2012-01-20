《外汇动态》欧元兑美元跌至低点1.2894美元,此前欧元/日圆下挫

投行观点： GMS Inc目标价从34美元上调至36美元--巴克莱
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1003GMT---欧元延续跌势并跌破1.29美元,日内下跌0.5%至1.2894美元的低位.部分交易商称欧元下跌是受到欧元/日圆EURJPY=的拖累,据传日本寿险企业卖出欧元/日圆.
欧元/日圆EURJPY=触及99.54日圆的日低.(完)
--编译 洪曦; 审校 高琦
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