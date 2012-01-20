〔美国股市〕开盘小跌,此前公布的通用电气和谷歌财报逊於预期

投行观点： GMS Inc目标价从34美元上调至36美元--巴克莱
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路透纽约1月20日电---美国股市周五开盘小幅下跌,此前公布的通用电气(奇异,GE)(GE.N)和谷歌(Google)(GOOG.O)财报逊於预期,另外投资者希望希腊债务最新一轮谈判可以达成解决方案.
道琼工业指数.DJI上涨8.17点,或0.06%,至12,632.15点.标准普尔500指数.SPX下跌3.09点,或0.24%,至1,311.41点,Nasdaq指数.IXIC跌8.19点或0.29%,至2,780.14点.(完)
--编译 兰秀娟;审校 于春红
美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>
美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N
美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O
美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N
美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N
股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O
美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O
中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]
欧洲股市报导........[.EUCN]
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