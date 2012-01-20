〔表格〕美国12月成屋销售增长5.0%,年率为461万户--NAR

国际油市：亚洲低硫柴油现货价差承压，因供应量较大
路透新加坡3月1日 - 由于低硫柴油供应增加，含硫10ppm柴油较新加坡报价的现货价差周三降至每桶升水0.1美元，为路透2011年开始追踪此数据以来最低。
路透1月20日电---全美不动产协会(NAR)周五公布:
* 美国12月成屋销售年率为461万户(预估为465万户),11月修正後为439万户(前值为442万户)--NAR
* 美国12月成屋销售增长0.5%(预估为上升4.1%),11月修正後为增长3.3%(前值为上升4.0%)--NAR
* 美国2011年成屋销售为426万户,较2010年销售419万户增长1.7%
经季节调整後的12月成屋销售数据如下:
12月 11月 11月初值 10月 2010年12月
销售量年率(百万户) 4.61 4.39 4.42 4.25 4.45
12月 11月 11月初值 2011年12月/2010年12月
变动率(%) 5.0 3.3 4.0 3.6 (完)
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--编译 母红;审校 于春红
路透新加坡3月1日 - 由于低硫柴油供应增加，含硫10ppm柴油较新加坡报价的现货价差周三降至每桶升水0.1美元，为路透2011年开始追踪此数据以来最低。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
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