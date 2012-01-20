〔欧洲汇市〕英镑兑美元触及两个月高位,但仍担忧英国经济

* 英镑/美元触及1.5536美元的两周高位

* 本周风险人气改善扶助英镑

* 关注下周的英国GDP数据和英国央行会议记录

路透伦敦1月20日电---英镑兑美元周五触及两周高位,连升五天,尽管对英国经济疲弱的担忧限制了英镑大涨.英国经济不佳可能促使更多货币刺激举措出台.

欧元兑美元从两周高位回落,因交易商在欧元本周上涨後锁定部份获利,这扶助了英镑兑欧元从稍早触及的三周低位反弹.

"本周风险意愿总体得到不错的改善,且2011年底我们看到的美元避险资金流开始被出脱,这正扶助英镑表现,"FX Pro首席策略师Michael Derks说.

投资者寄望希腊和其债权人将达成债券交换协议及避免违约,美国经济数据改善,以及上月欧洲央行向银行提供大量流动性,这些因素支持了本周的风险胃纳.

英镑兑美元GBP=D4升至1.5536美元,此为1月5日来最高,且可望录得三个月来表现最好的一周.交易商说一家美国银行和模型基金在午後买入英镑,导致英镑兑美元触发据称在1.5500美元上方的止损单.英镑短期阻力位在1.5604美元,为55天移动均线切入位.

中国主权财富基金买入Thames Water少数股权,由此引发的外国投资资金流可能增加的臆测也支持英镑人气.

英镑兑欧元EURGBP=D4最初走软,下滑至三个月低位0.8378英镑,之後反弹至0.8321英镑.全线回补空头提振欧元脱离本月稍早触及的16个月低位0.8222英镑.

交易商说,在0.8380英镑区域有期权相关的卖盘,阻力位见0.8422英镑,此为去年12月底的高位.

对英国经济前景的忧虑持续,因英国撙节举措及欧债危机的影响使英国经济蒙上阴霾,引发投资者臆测英国央行最早将在2月宣布买入更多资产,或采取进一步量货宽松政策.

下周英国第四季GDP数据预料将显示经济萎缩.下周英国央行总裁金恩也将发表讲话,而英国央行将公布最新一次货币政策会议记录,很可能会巩固英国央行将进一步买入资产的预期.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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