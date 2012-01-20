〔欧元债市〕德债期货连续第二日急跌,因希腊债务减计谈判出现进展迹象

* 德债将录得11月末以来最大周度跌幅

* 避险情绪进一步缓解料受限

* 希腊换债谈判取得进展支撑市场人气;意大利和西班牙公债表现亮眼

路透伦敦1月20日电---德国公债期货周五连续第二日急跌,有望录得近两个月最大周度跌幅,因市场预计希腊将就债务减计达成协议.

有迹象显示,希腊与其债权人就该国巨额债务减计幅度的谈判取得进展,并接近达成协议,这降低了该国3月出现无序违约的可能性.

这促使资金出脱避险资产,压低德债期货FGBLc1逾一个大点,至两周低位137.86,并助力意大利、西班牙及其他二线国家公债延续近来的优秀表现.

法国农业信贷集团驻伦敦的利率策略师Peter Chatwell表示,"我们对希腊与国际金融协会在最後两日达成一些结论越来越有信心."

若果真达成协议,资金从避险资产转出、投入风险较高资产的操作可能将继续.但鉴於协议是否具有成效仍仰赖于是否成功实施,所以上述操作的规模可能会受限.

Chatwell称,"我们的确不能大举抛售德债期货及过於乐观,因为要想成功,仍要经历更多波折."

德债期货应会在今年所及低位137.70获得技术支撑,此外现货公债收益率(殖利率)的升势可能会受到2%心理障碍位的压制而受限.10年期德债DE10YT=TWEB收益率上涨7个基点,报1.93%.

即使换债得以顺利实施,也不一定会给希腊前景带来缓释,而且也不一定会令投资者放弃对收益率低,但安全且流动性强的德债的大规模投资.

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**二线国家公债表现正面**

除希腊公债以外,欧元区较低评级公债的表现优於德债.10年期意大利公债IT10YT=TWEB收益率下跌9个基点,报6.3%,延续了两周前收益率从7%上方水准起的急跌之势.

西班牙公债收益率亦走跌,说明欧洲央行(ECB)向银行业大规模挹注流动性扶助正面市场人气.该流动性中的一部分被用於购买二线国家公债,并给予近期公债标售以支持.

尽管市场担忧葡萄牙可能会受希腊换债谈判达成协议的影响,但葡萄牙公债日内持稳.

分析师们称,由於下周没有该地区较低评级国家长债供应的压力,二线国家公债的优异表现在下周可能仍会持续.

下周德国和荷兰将为债券供应的主角,二线国家中仅有意大利将标售公债.(完)

--编译 兰秀娟;审校 利棣儿

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