〔英国债市〕英债触及一个月低位,市场关注希腊将达成换债协议的前景

瑞典央行：决策官员对利率路径的看法莫衷一是--会议记录
路透斯德哥尔摩3月1日 - 瑞典央行周三发布的最新一次会议记录显示，该央行的官员在2月会议上对未来利率持不同的看法，部分官员强调了政治不确定因素可能导致加息进一步推后的风险。
路透伦敦1月20日电---10年期英债周五触及一个月低位,跟随全球避险资产的跌势,希腊将与民间债权人达成换债协议以避免无序违约的前景打压避险资产.
下周英国将进行数十亿英镑40年期英债银团销售,这也令长期英债承压,从周三触及的纪录高位大幅回落.
3月英债期货FLGH2收跌54个跳动点,报115.79,为12月15日以来最低收位.10年期英债收益率GB10YT=RR触及2.136%的日高,为12月21日来首见,远高於周三触及的纪录低位1.917%.
10年期英债收益率日内上扬7个基点,报2.12%,与10年期德债收益率差小幅收窄,报18个基点.
知情人士告诉路透,希腊接近与民间债权人达成协议,以避免违约,但投资者所持希腊债务价值将减少多至70%.
不过,Monument Securities的英债策略师Marc Ostwald表示,希腊与民间债权人达成换债交易不可能引发资金大规模撤出避险资产.
除希腊换债磋商外,英债投资者还将关注下周将进行的2052年到期的英债银团销售,Ostwald说可能在周二进行.
下周将公布一系列英国数据,其中包括周二的公共借款数据,周三的英国央行1月会议记录和第四季GDP初值.(完)
--编译 母红;审校 利棣儿
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路透斯德哥尔摩3月1日 - 瑞典央行周三发布的最新一次会议记录显示，该央行的官员在2月会议上对未来利率持不同的看法，部分官员强调了政治不确定因素可能导致加息进一步推后的风险。
路透3月1日 - 周三公布的数据显示，1月美国小型企业贷款降至三个月最低水平，迹象表明小企业主并不认为未来一年需求会加速，至少目前还不是这样。
路透3月1日 - 周三公布数据显示，意大利2016年经济增速料超过预期，同时公共债务升至纪录新高。 意大利国家统计局公布，2016年国内生产总值(GDP)增长0.9%；2015年修正值为成长0.8%，前值为增长0.7%。 前总理伦齐政府最近一次预估为去年经济增长0.8%。 意大利现政府预计今年经济增长1.0%，基本符合多数独立智库的预估。这样的增速意味着，意大利仍是欧元区经济最低迷的国家之一。 意大利国家统计局称，去年该国预算赤字对GDP的比例为2.4%，位于 欧盟3%上限的下方，与政府的最新目标相符。 2015年预算赤字对GDP的比例修正后为2.7%，初值为2.6%。 不过，意大利国家统计局称，去年意大利公共债务对GDP的比例触及1 32.6%的新高，超过2015年的132.0%。 意大利2015年公共债务对GDP的比例被从132.2%向下修订。 欧盟执委会担心意大利无力控制其债务，已要求该国在4月底前采取 额外再节支34亿欧元的措施。(完)