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债券 | 2012年 1月 21日 星期六 02:13 BJT

〔英国债市〕英债触及一个月低位,市场关注希腊将达成换债协议的前景

路透伦敦1月20日电---10年期英债周五触及一个月低位,跟随全球避险资产的跌势,希腊将与民间债权人达成换债协议以避免无序违约的前景打压避险资产.

下周英国将进行数十亿英镑40年期英债银团销售,这也令长期英债承压,从周三触及的纪录高位大幅回落.

3月英债期货FLGH2收跌54个跳动点,报115.79,为12月15日以来最低收位.10年期英债收益率GB10YT=RR触及2.136%的日高,为12月21日来首见,远高於周三触及的纪录低位1.917%.

10年期英债收益率日内上扬7个基点,报2.12%,与10年期德债收益率差小幅收窄,报18个基点.

知情人士告诉路透,希腊接近与民间债权人达成协议,以避免违约,但投资者所持希腊债务价值将减少多至70%.

不过,Monument Securities的英债策略师Marc Ostwald表示,希腊与民间债权人达成换债交易不可能引发资金大规模撤出避险资产.

除希腊换债磋商外,英债投资者还将关注下周将进行的2052年到期的英债银团销售,Ostwald说可能在周二进行.

下周将公布一系列英国数据,其中包括周二的公共借款数据,周三的英国央行1月会议记录和第四季GDP初值.(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

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