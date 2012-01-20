〔欧洲股市〕收低但录得第五周连涨,因对经济感到乐观

* 本周泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数上升2.5%

* 周五该指数收跌0.3%

* 诺华制药股价下跌,因对其关键药物存疑

* 油股和矿业股下滑

路透伦敦1月20日电---欧洲股市周五收低,但连涨第五周,因全球经济前景改善及对希腊将避免违约感到乐观.

不过欧洲股市周五小跌,因资源股走弱,诺华制药NOVN.VX下跌,受对一关键药物的疑虑拖累.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收跌0.3%,报1,043.06点.

本周该指数升2.5%,录得第五周上涨,周四触及逾五个月来最高位.

该指数自去年9月触及的2011年低位反弹超过22%,接近超买水准,其相对强弱指标(RSI)接近70%.

2012年初包括美国制造业活动指数及强劲就业数据在内的经济数据提振投资者的信心.

"一些关键的景气指数转变,且本周德国ZEW经济景气判断指数非常强劲,"麦格理策略师Daniel McCormack说,"这令市场感到意外.此轮升势仍有继续的空间,因一些投资者还未恢复买入股票."

周五希腊和民间债权人接近达成初步协议,这将避免希腊陷入无序违约,但协议将导致希腊债权人将所持希腊债务减记多至70%.

诺华制药股价下挫4%,此前欧洲医药管理局(The European Medicines Agency)建议医生在病人首次服用诺华制药旗下多发性硬化症药物Gilenya後,持续观察病人六个小时,消息给这种可能成为畅销药的药物蒙上阴霾.

STOXX欧洲600基本资源指数.SXPP跌0.7%.因铜价下跌,在走弱的矿业股中,Antofagasta (ANTO.L)跌1.9%.

STOXX欧洲600油气指数.SXPP跌1.7%,跟随原油价格走弱.权重的BP(BP.L)下滑3.1%,部份原因是投资者重新忧虑2010年墨西哥湾漏油的成本.

英国富时100指数.FTSE收跌0.22%,报5,728.55点;德国股市DAX指数.GDAXI收低0.18%,报6,404.39点;法国CAC-40指数.FCHI收跌0.22%,报3,321.50点.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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