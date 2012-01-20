〔纽约期市〕可可期货下跌,空头回补提振罗布斯塔咖啡期货升至五周高位

路透纽约/伦敦1月20日电---可可期货周五与多数大宗商品一道下跌,因北美研磨数据增速低於预期引燃一些对需求的担忧;罗布斯塔咖啡期货在空头回补的提振下升至五周高位.

空头回补助力糖期货收於约两个月高位,投资者关注希腊换债谈判进展方面的消息.阿拉比卡咖啡期货盘中交投震荡且走向不明,终场收低.

Natixis的大宗商品分析师Lysu Paez Cortez表示,"农产品市场对任何有关全球经济前景变化的信息十分敏感."

洲际交易所(ICE)可可期货走软,3月可可期货CCc1下跌61美元,或2.6%,收报每吨2,259美元.该合约仍呈区间交投态势,本月稍早再次下探2,000美元附近的底部後弹升.

Natixis的Paez Cortez称,"全球经济形势可能会对消费产生负面影响."

北美第四季可可研磨数据较2010年第四季增长1.49%,至118,926吨,低於预期,因参与生产的工厂数量下降.

之前欧洲公布的第四季可可研磨数据同比增长1.8%,远低於预估的4-7%.

伦敦3月可可期货LCCH2下跌48英镑,或3.1%,结算价报每吨1,489英镑.

可可最大出产国科特迪瓦(象牙海岸)的干燥天气帮助限制了可可期货的跌幅.预计今年该国可可产量将受天气不佳影响而下降.

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)3月罗布斯塔咖啡期货LRCc2上涨54美元,或2.9%,收报每吨1,932美元,为五周最高结算价.

一位驻伦敦的经纪人表示,"我们可能会看到些许空头回补,因基金做空."

阿拉比卡咖啡期货价格走势动荡,市场仍在每磅2.11-2.40美元的区间内交投,阿拉比卡咖啡近月期货在近三个月的时间里一直陷於该区间.

ICE-指标3月阿拉比卡咖啡期货KCc1下跌1.25美分,或0.6%,收报每磅2.2540美元.

同时,原糖期货从两个月高位回落,巴西产量规模不确定及对延缓收割的担忧支撑糖价.

ICE-3月原糖期货SBc1小升0.28美分,或1.1%,收报每磅24.89美分.

伦敦3月白糖期货LSUH2上扬4美元,或0.6%,收报每吨645.60美元,为11月10日以来的最高位.(完)