〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货连续第二日收高,与现货市场一同走强

路透芝加哥1月20日电---美国小麦期货周五连续第二个交易日收高,与现货市场一同上涨,交易商指,因传言称市场对美国小麦有出口需求.

尾盘时一波空头回补支撑了小麦市场,在收盘前使小麦期价接近日高.

本周芝加哥期货交易所(CBOT)指标3月小麦期货WH2累计涨1.5%,结束两周连跌.

数月来美国小麦在出口市场上没有竞争力,但近期价格疲势使其相对他国家小麦价格的竞争力增强.

民间分析机构Informa Economics将美国小麦播种面积预估从5,710万英亩上调至5,790万英亩.

美国农业部公布,上周美国小麦出口销售量为584,300吨,为两个月来最多,而且高於35至45万吨的预估区间.

据Commodity Weather Group称,美国大平原遭遇的寒流使温度降至接近零度,但冬小麦作物被冻死的可能性依然较低.

指标CBOT-3月小麦期货WH2收高4-3/4美分,报每蒲式耳6.10-1/2美元.

CBOT小麦预估成交量为89,850口.(完)