〔金属期市〕期铜从四周高位回落收低,因在1月上扬後锁定获利

* 期铜升势受中国新年假期前的了结获利所限

* 中国1月制造业初值萎缩,2012年开局迟滞

* LME铜库存减少

* 下周为中国因农历新年假期

路透纽约/伦敦1月20日电---期铜周五收低,从四个月新高回落,受累於欧元走弱及令人失望的中国数据,数据暗示全球最大的金属消费国中国制造业开局迟滞.

市场成交量上升,因投资者在新年之初上涨後锁定获利,此波升势推动铜价大涨逾10%,因预期中国将出台有助经济增长的政策.中国占全球铜消费量的40%.

不过中国需求前景减弱,此前汇丰(HSBC)公布名为"汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览"的1月初值为48.8,略高於上月终值48.7,但仍在荣枯分水岭线50下方.制造业活动连续第三个月收缩预示未来经济增长或将进一步放缓.[ID:nCN1349422]

周五投资者对期铜了结获利的操作可能延续至下周,因周一为中国农历新年,中国市场因假休市一周.

"我认为没有人想在下周前作多期铜,"CPM Group基本金属高级分析师Catherine Virga说,"我认为下周可能看到一些了结获利,但监於基本面(供应)仍非常紧张,我不预计期铜价格将大幅回落."

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3盘中高见每吨8,428.50美元,此为去年9月20日来的新高,收报每吨8,225美元,下跌1.6%,周四收报8,360美元.盘後期铜跌势加剧,跌至接近8,200美元的低位.

纽约商品期货交易所(COMEX)-3月期铜HGH2下跌5.55美分,或1.5%,报每磅3.7450美元,盘中触及3.8340美元的四个月高位.

在期铜新年涨势中,COMEX期铜未平仓合约上升至接近132,500口的三个月高位.

浏览未平仓合约的图表,请点选:

(Graphic: link.reuters.com/cep26s)

根据汤森路透初步数据,周五纽约尾盘成交量接近60,000口,较其30天均值高出约40%.

除忧虑中国经济成长外,期铜升势受到汇市走势影响.欧元兑美元从两周高位回落,因投资人在欧元本周走强後锁定获利.

不过,供应限制及铜库存减少也扶助限制期铜跌幅.周五数据显示,LME铜库存下降至2009年10月来最低位.

全球多元化矿商力拓(RIO.AX) (RIO.L)和必和必拓(BLT.L)均表示第四季铜产量降低.

上海期货交易所数据显示,铜库存较上周五上升9.3%.

以下为1900 GMT基本金属主力合约报价:

2011年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

-------------------------------------------------------------------

COMEX期铜 374.75 -5.30 -1.39 343.60 9.07

LME期铝 2217.00 -15.00 -0.67 2020.00 9.75

LME期铜 8219.00 -16.00 -0.19 7600.00 8.14

LME期铅 2184.00 1.00 +0.05 2035.00 7.32

LME期镍 20450.00 250.00 +1.24 18710.00 9.30

LME期锡 21845.00 -55.00 -0.25 19200.00 13.78

LME期锌 2013.00 -17.00 -0.84 1845.00 9.11

上海期铝 16395.00 30.00 +0.18 15845.00 3.47

上海期铜 60720.00 160.00 +0.26 55360.00 9.68

上海期锌 15855.00 195.00 +1.25 14795.00 7.16

-------------------------------------------------------------------

注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]

全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]

伦敦金定盘.....[GOL/FIXCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN]

现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=