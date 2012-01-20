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债券 | 2012年 1月 21日 星期六 04:53 BJT

〔标题新闻〕G20明确表示欧洲需要采取更多行动解决自身问题-墨西哥城副财长会议

G20为20国集团

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL1E8CKI6D]

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