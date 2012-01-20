〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收高,因现货市场表现强劲

路透1月20日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨,受助于现货玉米市场强劲和农户销售缓慢.

本周,玉米期价累计上扬2.3%.

3月合约较12月合约溢价扩阔约0.10美元,受助于利多的利差交易,因现货市场供应吃紧和现货玉米价格走坚推高近月合约,而美国玉米种植面积预估较高令12月合约承压.

阿根廷降雨前景改善令大豆和玉米承压,但玉米承受的压力较小.不过,尽管阿根廷的降雨令大豆作物受益,但来得太迟,对已在授粉期受干热天气损害的玉米作物帮助不大.

交易消息人士称,民间分析机构Informa Economics上调其对美国2012年玉米种植面积的预估至9.474,8万英亩,高於上月预估的9,400万英亩.

美国农业公布的周度出口销售报告显示,上周销售美国玉米75.99万吨,高於预估的55-75万吨.

周五稍早,据称阿根廷和巴西南部降雨前景改善,"周五预报的降雨多於周四的预报,且仅有东部的部分地区可能持续乾旱,占玉米和小麦种植面积的10%或更少,"Commodity Weather Group的气象学家Joel Widenor称.

Widenor称,在10天预报的最後几天将出现更多降雨,且在11-15天预报中,降雨覆盖区域仍相当广泛."这对晚播玉米和首批种植的大豆帮助最大.未来两周的预报显示,酷热天气的威胁也将减弱."

3月合约低於所有移动均线,主要阻力位在50日移动均线切入位6.19美元.九日相对强弱指标为45%.

CBOT-3月玉米合约CH2收高5-1/2美分,报每蒲式耳6.11-1/2美元.

今日CBOT玉米预估成交量为267,812口.(完)