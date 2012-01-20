〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货收低,因预计阿根廷和巴西南部将出现降雨

路透1月20日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低,交易商指因预报称阿根廷和巴西南部作物区将出现降雨,大豆期货因而承压,降雨将缓解市场对大豆产量的忧虑.

尽管今日收低,但初步数据显示,大豆期货本周累计涨2.3%,为下跌两周来首周上涨.

人们注意到阿根廷和巴西南部玉米和大豆作物区降雨前景改善.Commodity Weather Group气象专家Joel Widenor称,"今天对降雨的预报比周四更甚,只有(阿根廷)东部少许地区似乎将面临干燥,在玉米和大豆作物区面积中仅占10%或更低."

预测机构Informa Economics将美国2012年大豆种植面积预估从12月时预计的7,460.8万英亩下调至7,456.8万英亩.

美元上涨为大豆期货带来更多压力,因欧元遭获利了结而下跌.美元走强通常使美元计价的谷物和油籽承压.

市场未受美国农业部公布的强於预期的美国大豆出口销售报告影响.美国农业部公布,上周美国大豆出口销售量为991,100吨,高於预期的55至75万吨.对中国出口销售量为367,500吨.

美国农业部公布,美国豆粕一周出口销售量为177,900吨(旧作加新作),高於5至15万吨的预估区间.

美国农业部公布美国豆油一周出口销售量为18,800吨,高於5,000至10,000吨的预估.

CBOT-3月大豆合约Sc1下跌10美分,报每蒲式耳11.87美元.

CBOT-3月豆油合约BOc1下滑0.63美分,报每磅50.43美分.CBOT-3月豆粕合约SMc1下挫3.8美元,报每短吨311.9美元.

今日CBOT大豆预估成交量为152,782口,豆油为86,296口,豆粕为54,122口.

以下为CBOT农产品期货在1941GMT的价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌 涨跌%

---------------------------------------------------

CBOT玉米Cc1 611.50 5.50 0.9% -5.4%

CBOT大豆Sc2 1187.00 -10.00 -0.8% -1.0%

CBOT豆粕SMc2 311.90 -3.80 -1.2% 0.8%

CBOT豆油BOc2 50.43 -0.63 -1.2% -3.2%

CBOT小麦Wc1 610.50 4.75 0.8% -6.5%

CBOT稻米RRc2 1453.50 1.00 0.1% -0.5%

欧盟小麦BL2X1 198.50 0.00 0.0% -2.0%

美国原油期货CLc1 98.15 -1.93 -1.9% -0.7%

道琼工业指数.DJI 12,691 68 0.5% 3.9%

现货金XAU= 1664.31 7.52 0.5% 6.4%

欧元/美元EUR= 1.2923 -0.0043 -0.3% -0.2%

美元指数.DXY 80.2080 -0.0080 0.0% 0.0%

波罗的海

乾散货指数.BADI 862 -31 -3.5% -50.4%

---------------------------------------------------

* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均为美分/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)