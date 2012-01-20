〔纽约期市〕ICE期棉收於四日高位,因美国每周出口销售报告意外向好

投行观点： GMS Inc目标价从34美元上调至36美元--巴克莱
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路透纽约1月20日电---美国棉花期货周五收於四日高位,分析师们称,美国政府公布的出口销售报告意外向好,稳固支撑期棉.
"出口销售报告向好推升棉价40点,"Flanagan Trading Corp的John Flanagan表示,其所指为美国农业部公布的每周农作物出口销售报告.
他说,美国农业部公布的报告显示,1月12日止当周棉花销量达19.61万出口包,其中一半销往中国.他还补充道,新作销量为2.25万包,1月12日止当周付运量增至25.11万出口包.
洲际交易所(ICE)指标3月期棉CTH2上涨0.43美分,收报每磅98.60美分,盘中交投于97.41-98.70美分的较高区间内.
该合约收於四日高位,而且巩固始於12月14日触及的17个月低位的升势.
据汤森路透初步数据,周五尾盘交易中,成交量跌至8,939口,远低於周四尾盘的14,500口.周五成交量较30日平均水准高出约12%,但较250日平均水准低16%.
Flanagan提到,周五亦是中国新年(龙年)前的最後一个交易日,中国投资者可能会在尾盘买入的想法支撑棉价.
Flanagan称,技术阻力目标位在每磅99.95美分,不过一旦升穿1美元的关键心理大关,期棉价格可能会陆续上看1.0205美元、1.0520美元和1.0810美元.
分析师们称,若3月期棉收在周二低位95.67美分下方,该合约可能会进一步跌至94美分,然後是91美分.
独立棉花分析师Mike Stevens提及,3月期棉合约较5月期约的溢价正在下降,这很可能是一个预警信号,即等待已久的修正行情终於可能近在咫尺.
根据ICE Futures U.S.数据,期棉周四总成交量为14,482口,低於周三的19,691口.
截至1月19日,未平仓合约为157,614口,截至1月18日,未平仓合约为155,972口.(完)
--编译 兰秀娟;审校 母红
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