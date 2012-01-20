〔美国股市〕道琼工业指数收高0.76%,Nasdaq指数收跌0.06%

投行观点： GMS Inc目标价从34美元上调至36美元--巴克莱
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路透纽约1月20日电---美国股市周五收盘涨跌互现,道指和标普500指数录得四周来最大单周涨幅,之前,科技巨擘IBM和英特尔公布的强劲业绩与谷歌令人失望财报形成鲜明的对照.
根据初步收盘数据,道琼工业指数.DJI收高96.50点,或0.76%,至12,720.48点;标准普尔500指数.SPX微升0.88点,或0.07%,至1,315.38点.Nasdaq指数.IXIC小跌1.63点,或0.06%,至2,786.70点.
本周,道指收涨2.4%,标普500指数攀升2%,Nasdaq指数上扬2.8%.Nasdaq指数本周录得七周来最大单周涨幅.(完)
--编译 母红;审校 利棣儿
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