〔加拿大汇市〕加元兑美元走软,因通胀数据疲弱

路透多伦多1月20日电---加元兑美元周五走软,因较预期疲弱的通胀数据给加拿大央行提供了保持利率在低位,或如欧债危机恶化下调利率的更多喘息空间.

加拿大12月消费者物价指数回落0.6%,因汽油价格增长放缓以及汽车成本降低,导致通胀年率从11月的2.9%将至2.3%.

核心通胀年率从2.1%降至1.9%.根据路透调查,分析师的平均预期为12月通胀年率为2.8%,核心通胀率为2.1%.

加元兑美元CAD=D4收报1.0132加元,或报0.9870美元,在通胀数据公布後触及日低1.0165加元,或0.9838美元.周四收报1.0114加元.

本周加元/美元上扬约1%.(完)

--编译 母红;审校 于春红

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