〔美国股市〕道指和标普500指数录得圣诞节以来最大单周涨幅

* 谷歌和美国运通公布业绩後股价下跌

* IBM,英特尔和微软股价上扬

* 消息人士称希腊和债权人接近达成债券交换协议

* 道指收高0.8%,标普500指数收涨0.07%,Nasdaq指数跌0.06%

路透纽约1月20日电---美国股市周五收盘涨跌互现,道指和标普500指数录得圣诞节以来最大单周涨幅,之前,科技巨擘IBM和英特尔公布的强劲业绩与谷歌令人失望财报形成鲜明的对照.

美国第四季业绩期开局喜忧参半,本周是美国业绩期开始以来最繁忙的一周,一些市场人士担心企业营收和增长,但这忧虑被企业大幅削减成本保护公司净利所抵销.

本周道指收涨2.4%,标普500指数攀升2%,因公司业绩并未反应出去年打压市场的最坏因素影响公司财报,尤其是在欧元区问题一直打压投资者人气的情况下,这令投资人略感释怀.

"目前,投资者泰然面对企业业绩.他们今早抛售谷歌股票,但市场的整体感觉是目前的股价水平被严重低估,即使一些(企业的)获利略低於预期,"Windham Financial Services首席投资策略师Paul Mendelsohn说.

事实上,近几周经济数据改善激励投资者,尽管改善进程并非一帆风顺.显示经济力道的指标道琼运输平均指数.DJT在过两周分别上扬约2%,反映经济信心改善.

IBM (IBM.N)提振道指,昨日该公司公布强劲的财测和业绩,因几家大型科技企业暗示它们摆脱了对经济成长的担忧,增加技术支出.IBM股价上扬4.4%,报188.52美元.

形成鲜明对照的是,互联网搜索巨擘谷歌(GOOG.O)大跌8.4%,至585.99美元.该公布的季度获利及营收均不及预期,因向广告商收取的广告费用(点击成本)下降.

道琼工业指数.DJI收高96.50点,或0.76%,至12,720.48点;标准普尔500指数.SPX微升0.88点,或0.07%,至1,315.38点.Nasdaq指数.IXIC小跌1.63点,或0.06%,至2,786.70点.

本周,Nasdaq指数上扬2.8%,录得七周来最大单周涨幅.

道指成份股通用电气(GE.N)持平在19.15美元,此前该公司公布的营收逊於预期.同为道指成份股的美国运通(AXP.N)跌1.8%,报50.04美元,因该公司为坏帐提列更多拨备.

英特尔(INTC.O)股价升2.9%,报26.38美元,微软(MSFT.O)劲升5.7%,报29.71美元.两家企业均在周四收市後公布业绩.

投资人仍然关注希腊的进展,消息人士称希腊和其民间债权人似乎接近达成债券交换协议.协议可能在周五稍晚达成.债权人可能不能收回多至70%的希腊债务.

市场冀望希腊和民间债权人达成的债券交换协议将避免希腊破产,且为债务状况紧张的欧元区带来一些稳定性.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.............[.LCN] 德法股市报导.................[.EUCN]

英股富时指数....FTSE 德股DAX指数....GDAXI 法股CAC-40指数....FCHI