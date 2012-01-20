〔加拿大股市〕小幅收升且本周上涨1.4%,因金融股走强

路透多伦多1月20日电---加拿大股市周五小幅收升,因金融上涨,投资者对欧洲情势愈发感到乐观,但中国制造业活动疲弱的迹象引发需求忧虑,减弱股市上升动能.

希腊和民间债权人接近达成债券交换协议避免该国违约的消息提振市场人气.

金融股攀升1%,加拿大皇家银行(RY.TO)升1.4%,报53.85加元,多伦多道明银行(TD.TO)涨1.2%,报79.15加元.

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收升16.41点或0.1%,收报12,397.10点.本周该指数升1.4%,且触及自去年11月中来最高水准.

十大类股中有六项收跌.Potash Corp's (POT.TO)下跌约2%,至45.24加元,拖累权重的材料股下跌.

周五汇丰(HSBC)公布名为"汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览"的1月初值为48.8,略高於上月终值48.7,但仍在荣枯分水岭线50下方.制造业活动连续第三个月收缩预示未来经济增长或将进一步放缓.[ID:nCN1349422](完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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