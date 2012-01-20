〔国际油市〕NYMEX原油期货收低,因忧虑欧洲和中国

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
* 希腊债务重组谈判持续,市场等待达成协议
* 主要经济大国对与伊朗磋商持开放态度
* CFTC数据显示美国原油投机者降低原油净多头头寸
路透纽约1月20日电---美国原油期货周五连续第三天收跌,因投资者静待希腊达成债务重组协议,且中国制造业活动疲弱的迹象引发对原油需求的忧虑.
主要经济大国为与伊朗就其备受争议的核计划重启谈判设定条件,这打压原油期货.
近月2月原油合约在收盘後到期,今日市场交投震荡.
汽油和取暖油期货大跌,周四美国能源资料协会(EIA)报告显示在1月23日当周成品油库存上升,因需求减弱,数据对市场的影响仍在发酵.
纽约商业期货交易所(NYMEX)-2月原油期货CLG2到期,结算价报每桶94.86美元,下跌1.93美元或1.92%.本周,近月原油合约小跌0.24美元,或0.24%.
伦敦布兰特原油LCOH2结算价报109.86美元,下跌1.69%,或1.52%.本周,近月布兰特原油下滑0.58美元,或0.53%.
3月布兰特原油较美国3月原油的溢价走宽至11.53美元,周四为11.01美元.
NYMEX-2月汽油RBG2收报每加仑2.7844美元,跌3.14美分,或1.12%.本周该合约上升5.02美分,或0.18%.
NYMEX-2月取暖油HOH2结算价报2.9884美元,跌4.76美分,或1.57%.本周该合约下滑3.88美分,或1.28%.
知情人士告诉路透,希腊接近与民间债权人达成协议,以避免违约,但投资者所持希腊债务价值将减少多至70%.(完)
--编译 利棣儿;审校 母红
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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