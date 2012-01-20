〔国际油市〕NYMEX原油期货收低,因忧虑欧洲和中国

* 希腊债务重组谈判持续,市场等待达成协议

* 主要经济大国对与伊朗磋商持开放态度

* CFTC数据显示美国原油投机者降低原油净多头头寸

路透纽约1月20日电---美国原油期货周五连续第三天收跌,因投资者静待希腊达成债务重组协议,且中国制造业活动疲弱的迹象引发对原油需求的忧虑.

主要经济大国为与伊朗就其备受争议的核计划重启谈判设定条件,这打压原油期货.

近月2月原油合约在收盘後到期,今日市场交投震荡.

汽油和取暖油期货大跌,周四美国能源资料协会(EIA)报告显示在1月23日当周成品油库存上升,因需求减弱,数据对市场的影响仍在发酵.

纽约商业期货交易所(NYMEX)-2月原油期货CLG2到期,结算价报每桶94.86美元,下跌1.93美元或1.92%.本周,近月原油合约小跌0.24美元,或0.24%.

伦敦布兰特原油LCOH2结算价报109.86美元,下跌1.69%,或1.52%.本周,近月布兰特原油下滑0.58美元,或0.53%.

3月布兰特原油较美国3月原油的溢价走宽至11.53美元,周四为11.01美元.

NYMEX-2月汽油RBG2收报每加仑2.7844美元,跌3.14美分,或1.12%.本周该合约上升5.02美分,或0.18%.

NYMEX-2月取暖油HOH2结算价报2.9884美元,跌4.76美分,或1.57%.本周该合约下滑3.88美分,或1.28%.

知情人士告诉路透,希腊接近与民间债权人达成协议,以避免违约,但投资者所持希腊债务价值将减少多至70%.(完)