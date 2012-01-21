〔中国外汇〕12月银行代客结售汇连续第二个月呈现逆差,资本流出持续

路透北京1月21日电---中国国家外汇管理局周六公布,12月银行代客结售汇逆差153亿美元,为连续第二个月录得逆差,暗示国际资本仍在流出中国.

外管局数据显示,12月银行代客结汇1,425亿美元,银行代客售汇1,578亿美元.11月时银行代客结售汇出现逆差8亿美元,为此项数据正式公布以来的首次逆差.

银行代客结售汇是中国外汇储备主要构成来源之一,12月出现逆差153亿美元;而当月贸易顺差和外商直接投资(FDI)的流入额分别为165.2亿美元和122.42亿美元,两者之和为287.62亿美元.

此前中国人民银行数据显示,中国外汇储备在2011年四季度累计下降205.5亿美元;且12月外汇占款下降约1,003.3亿元人民币,为连续第三个月下降.[ID:nCN1328486]

外管局数据显示,2011年12月,境内银行代客涉外收入为2,307亿美元,对外付款为2,300亿美元,银行代客涉外收付款顺收为7亿美元.

2011年全年,银行代客累计结汇15,979亿美元,累计售汇12,300亿美元,累计结售汇顺差为3,678亿美元;2010年时为顺差3,977亿美元.

同期,银行代客累计涉外收入23,382亿美元,累计对外付款20,607亿美元,银行代客累计涉外收付款顺收2,775亿美元.(完)

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