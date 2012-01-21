〔中国外汇〕12月银行代客结售汇连续第二个月呈现逆差,资本流出持续

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透北京1月21日电---中国国家外汇管理局周六公布,12月银行代客结售汇逆差153亿美元,为连续第二个月录得逆差,暗示国际资本仍在流出中国.
外管局数据显示,12月银行代客结汇1,425亿美元,银行代客售汇1,578亿美元.11月时银行代客结售汇出现逆差8亿美元,为此项数据正式公布以来的首次逆差.
银行代客结售汇是中国外汇储备主要构成来源之一,12月出现逆差153亿美元;而当月贸易顺差和外商直接投资(FDI)的流入额分别为165.2亿美元和122.42亿美元,两者之和为287.62亿美元.
此前中国人民银行数据显示,中国外汇储备在2011年四季度累计下降205.5亿美元;且12月外汇占款下降约1,003.3亿元人民币,为连续第三个月下降.[ID:nCN1328486]
外管局数据显示,2011年12月,境内银行代客涉外收入为2,307亿美元,对外付款为2,300亿美元,银行代客涉外收付款顺收为7亿美元.
2011年全年,银行代客累计结汇15,979亿美元,累计售汇12,300亿美元,累计结售汇顺差为3,678亿美元;2010年时为顺差3,977亿美元.
同期,银行代客累计涉外收入23,382亿美元,累计对外付款20,607亿美元,银行代客累计涉外收付款顺收2,775亿美元.(完)
欲了解更多详情,请点选中国国家外汇管理局(www.safe.gov.cn)
--发稿 沈燕; 审校 乔艳红
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。