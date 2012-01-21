〔中美贸易〕"严重关切"美国对中国风塔产品发起的"双反"调查--中国商务部

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透北京1月21日电---中国商务部周六发表声明,就美国对中国风塔产品发起双反调查表示"严重关切".
美国时间1月18日,美国商务部宣布对中国输美应用级风塔发起反倾销和反补贴调查,这是美方针对中国清洁能源产品发起的第二起"双反"调查.
"中美在新能源产业领域互有需求，互利合作.美方此举不利於中美新能源领域的进一步合作,也损害美国产业自身利益,更不符合全球共同应对气候变化和能源安全挑战的大趋势,"中国商务部网站刊登的新闻稿称,
商务部进出口公平贸易局负责人指出,中方希望美方尊重相关法律和事实,信守20国集团戛纳峰会关於各国避免出台新的贸易保护主义措施的承诺,避免采取伤害中美经贸关系和美国自身利益的做法.
美国商务部一名官员此前在12月下旬表示,商务部将多花一个月时间调查关於中国政府向太阳能电池(板)产业提供不公平补贴的指控.商务部将於2月14日公布对华太阳能电池(板)反补贴调查的初裁,而不是原定的1月12日左右公布.[ID:nCN1305958](完)
--发稿 沈燕; 审校 乔艳红
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。