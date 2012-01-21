〔中美贸易〕"严重关切"美国对中国风塔产品发起的"双反"调查--中国商务部

路透北京1月21日电---中国商务部周六发表声明,就美国对中国风塔产品发起双反调查表示"严重关切".

美国时间1月18日,美国商务部宣布对中国输美应用级风塔发起反倾销和反补贴调查,这是美方针对中国清洁能源产品发起的第二起"双反"调查.

"中美在新能源产业领域互有需求，互利合作.美方此举不利於中美新能源领域的进一步合作,也损害美国产业自身利益,更不符合全球共同应对气候变化和能源安全挑战的大趋势,"中国商务部网站刊登的新闻稿称,

商务部进出口公平贸易局负责人指出,中方希望美方尊重相关法律和事实,信守20国集团戛纳峰会关於各国避免出台新的贸易保护主义措施的承诺,避免采取伤害中美经贸关系和美国自身利益的做法.

美国商务部一名官员此前在12月下旬表示,商务部将多花一个月时间调查关於中国政府向太阳能电池(板)产业提供不公平补贴的指控.商务部将於2月14日公布对华太阳能电池(板)反补贴调查的初裁,而不是原定的1月12日左右公布.[ID:nCN1305958](完)