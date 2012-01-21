〔企业并购〕中投公司18亿美元参股英国水务公司--中国商务部

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透北京1月21日电---中国商务部网站周五晚间称,中国主权财富基金中投公司(CIC)宣布购入泰晤士水务公司(Thames Water)8.68%的股份,价值约12亿英镑(约18亿美元).
商务部新闻稿援引英国主要媒体报导称,这是中国在英最大并购案,标志着中国投资英国基础设施拉开序幕.
泰晤士水务是英格兰和威尔士地区最大的水处理厂,为伦敦及泰晤士河谷地区880万人提供饮用水,并处理1,200万人的废水.
2006年,澳大利亚投资公司麦格里集团(Macquarie)牵头的财团以80亿英镑的价格购入水厂.2011年,阿布扎比投资局购买了泰晤士水务9.9%的股份.(完)
(欲了解更多详情,请点选中国商务部 here)
--发稿 沈燕; 审校 乔艳红
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。