〔企业并购〕中投公司18亿美元参股英国水务公司--中国商务部

路透北京1月21日电---中国商务部网站周五晚间称,中国主权财富基金中投公司(CIC)宣布购入泰晤士水务公司(Thames Water)8.68%的股份,价值约12亿英镑(约18亿美元).

商务部新闻稿援引英国主要媒体报导称,这是中国在英最大并购案,标志着中国投资英国基础设施拉开序幕.

泰晤士水务是英格兰和威尔士地区最大的水处理厂,为伦敦及泰晤士河谷地区880万人提供饮用水,并处理1,200万人的废水.

2006年,澳大利亚投资公司麦格里集团(Macquarie)牵头的财团以80亿英镑的价格购入水厂.2011年,阿布扎比投资局购买了泰晤士水务9.9%的股份.(完)

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