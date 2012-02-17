版本:
中国
货币新闻 | 2012年 2月 17日 星期五 23:07 BJT

〔表格〕美国1月领先指标增长0.4%,预估为增长0.5%

路透2月17日电---美国经济谘商会周五公布,美国1月领先指标增长0.4%,预估为增长0.5%.12月为增长0.5%,前值为增长0.4%.

以下为详细数据:

指数 1月 12月 (前值) 11月 (前值)

领先指标 94.9 0.4 0.5 0.4 0.3 0.2

同步指标 103.5 0.2 0.3 0.3 持平 0.1

落後指标 113.8 0.4 0.3 0.3 0.3 0.4(完)

浏览美国数据相关新闻,请点选[US-ECI-CMN];其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]

浏览主要国家经济指标背景介绍,请点选[CFACT-ECI]

--编译 李军;审校 于春红

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐