〔表格〕美国1月领先指标增长0.4%,预估为增长0.5%

《全球汇市》美元下跌，因努钦税改评论和美联储预期
路透纽约2月23日 - 美元兑一篮子主要货币周四下跌，因市场认为美国税改没有取得进展，周三发布的比预期更鸽派的美国联邦储备理事会(FED/美联储)会议记录继续打压美元。
路透2月17日电---美国经济谘商会周五公布,美国1月领先指标增长0.4%,预估为增长0.5%.12月为增长0.5%,前值为增长0.4%.
以下为详细数据:
指数 1月 12月 (前值) 11月 (前值)
领先指标 94.9 0.4 0.5 0.4 0.3 0.2
同步指标 103.5 0.2 0.3 0.3 持平 0.1
落後指标 113.8 0.4 0.3 0.3 0.3 0.4(完)
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--编译 李军;审校 于春红
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