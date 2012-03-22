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货币新闻 | 2012年 3月 22日 星期四 22:02 BJT

〔表格〕美国2月领先指标增长0.7%,预估为增长0.6%

路透3月22日电---美国经济谘商会周四公布,美国2月领先指标增长0.7%,预估为增长0.6%.1月为修正后为增长0.2%,前值为增长0.4%.

以下为详细数据:

指数 2月 1月 (前值) 12月 (前值)

领先指标 95.5 0.7 0.2 0.4 0.5 0.5

同步指标 104.0 0.2 0.2 0.2 0.6 0.3

落后指标 114.1 0.2 0.5 0.4 0.2 0.3(完)

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--编译 母红;审校 利棣儿

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