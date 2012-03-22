〔表格〕美国2月领先指标增长0.7%,预估为增长0.6%

芝加哥期市：CBOT小麦期货大涨近3%，因基金带动买盘
路透芝加哥3月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三大涨近3%，交易商称，因月初基金带动买盘，且受昨日埃及大规模采购小麦支撑。
路透3月22日电---美国经济谘商会周四公布,美国2月领先指标增长0.7%,预估为增长0.6%.1月为修正后为增长0.2%,前值为增长0.4%.
以下为详细数据:
指数 2月 1月 (前值) 12月 (前值)
领先指标 95.5 0.7 0.2 0.4 0.5 0.5
同步指标 104.0 0.2 0.2 0.2 0.6 0.3
落后指标 114.1 0.2 0.5 0.4 0.2 0.3(完)
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--编译 母红;审校 利棣儿
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