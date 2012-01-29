主要国家经济指标预测--1月30日****

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 郑茵 审校 李春喜)
路透1月30日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
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1月30日(一)
-- 德国消费者物价指数(CPI)(较上月) 1月初值 -0.4% +0.7%
(较上年同期) +2.0% +2.1%
消费者物价调和指数(HICP)(较上月) -0.4% +0.7%
(较上年同期) +2.4% +2.3%
0900 意大利企业信心指数 1月 92.9 92.5
1000 意大利PPI(较前月) 12月 -0.2% +0.1%
(较上年同期) +3.7% +4.2%
1000 欧元区企业景气指数 1月 负2.50 负0.31
经济景气指数 93.6 93.3
工业景气指数 负6.8 负7.1
服务业景气指数 负1.6 负2.1
消费者景气指数 负20.6 负21.1
消费者通胀预期指数 -- 29.4
1330 美国个人所得 12月 +0.4% +0.1%
个人支出 +0.1% +0.1%
个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) -- 持平
(较上年同期) -- +2.5%
核心PCE物价指数(较前月) +0.1% +0.1%
(较上年同期) -- +1.7%
实质个人支出 -- +0.2%
1330 美国芝加哥联邦储备银行中西部制造业指数 12月 -- 85.8
2145 新西兰建筑许可 12月 -- -6.4%
2300 韩国工业生产(较前月) 12月 -- -0.4%
(较上年同期) -- +5.6%
服务业产出(较前月) 12月 -- -0.5%
2315 日本制造业采购经理人指数(PMI) 1月 -- 50.2
2330 日本所有家庭支出(较前月) 12月 -- -1.3%
(较上年同期) -- -3.2%
2330 日本求职求才比 12月 -- 0.69
失业率 -- 4.5%
2350 日本工业生产(较前月) 12月初值 -- -2.7%
未来一个月工业生产预估 -- +4.8%
未来两个月工业生产预估 -- +3.4%
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
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-- 美国建筑许可年率(万户) 12月修正值 67.1 --
0700 德国进口物价(较前月) 12月 +0.3% +0.2%
(较上年同期) +3.9% +3.8%
0800 瑞士KOF领先指标 1月 负0.17 负0.05
0900 欧元区M3货供额三个月移动平均(较上年同期)12月 +2.1% --
M3贷供额(较上年同期) +1.6% +2.2%
民间贷款(较上年同期) +1.0% +1.9%
1330 美国实质国内生产总值(GDP)环比年率 第四季初值 +2.8% +3.0%
GDP隐性平减指数 +0.4% +1.8%
最终销售 +0.8% +2.5%
个人消费支出(PCE)物价指数 +0.7% +0.6%
核心PCE物价指数 +1.1% +0.9%
1455 路透/密西根大学美国消费者信心指数 1月终值 75.0 74.1
现况分项指数 84.2 83.0
预期分项指数 69.1 69.0
1530 美国ECRI一周领先指标 1月20日当周 122.8 --
1600 加拿大预算(亿加元) 11月 赤字19.5 -- (完)
--整理 洪曦;审校 徐文焰
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