版本:
中国
亚洲 | 2012年 1月 30日 星期一 07:14 BJT

****主要国家经济指标预测--1月30日****

路透1月30日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

------------------------------------------------------------------------------

1月30日(一)

-- 德国消费者物价指数(CPI)(较上月) 1月初值 -0.4% +0.7%

(较上年同期) +2.0% +2.1%

消费者物价调和指数(HICP)(较上月) -0.4% +0.7%

(较上年同期) +2.4% +2.3%

0900 意大利企业信心指数 1月 92.9 92.5

1000 意大利PPI(较前月) 12月 -0.2% +0.1%

(较上年同期) +3.7% +4.2%

1000 欧元区企业景气指数 1月 负2.50 负0.31

经济景气指数 93.6 93.3

工业景气指数 负6.8 负7.1

服务业景气指数 负1.6 负2.1

消费者景气指数 负20.6 负21.1

消费者通胀预期指数 -- 29.4

1330 美国个人所得 12月 +0.4% +0.1%

个人支出 +0.1% +0.1%

个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) -- 持平

(较上年同期) -- +2.5%

核心PCE物价指数(较前月) +0.1% +0.1%

(较上年同期) -- +1.7%

实质个人支出 -- +0.2%

1330 美国芝加哥联邦储备银行中西部制造业指数 12月 -- 85.8

2145 新西兰建筑许可 12月 -- -6.4%

2300 韩国工业生产(较前月) 12月 -- -0.4%

(较上年同期) -- +5.6%

服务业产出(较前月) 12月 -- -0.5%

2315 日本制造业采购经理人指数(PMI) 1月 -- 50.2

2330 日本所有家庭支出(较前月) 12月 -- -1.3%

(较上年同期) -- -3.2%

2330 日本求职求才比 12月 -- 0.69

失业率 -- 4.5%

2350 日本工业生产(较前月) 12月初值 -- -2.7%

未来一个月工业生产预估 -- +4.8%

未来两个月工业生产预估 -- +3.4%

附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

-----------------------------------------------------------------------------

-- 美国建筑许可年率(万户) 12月修正值 67.1 --

0700 德国进口物价(较前月) 12月 +0.3% +0.2%

(较上年同期) +3.9% +3.8%

0800 瑞士KOF领先指标 1月 负0.17 负0.05

0900 欧元区M3货供额三个月移动平均(较上年同期)12月 +2.1% --

M3贷供额(较上年同期) +1.6% +2.2%

民间贷款(较上年同期) +1.0% +1.9%

1330 美国实质国内生产总值(GDP)环比年率 第四季初值 +2.8% +3.0%

GDP隐性平减指数 +0.4% +1.8%

最终销售 +0.8% +2.5%

个人消费支出(PCE)物价指数 +0.7% +0.6%

核心PCE物价指数 +1.1% +0.9%

1455 路透/密西根大学美国消费者信心指数 1月终值 75.0 74.1

现况分项指数 84.2 83.0

预期分项指数 69.1 69.0

1530 美国ECRI一周领先指标 1月20日当周 122.8 --

1600 加拿大预算(亿加元) 11月 赤字19.5 -- (完)

--整理 洪曦;审校 徐文焰

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐