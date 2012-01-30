《中国债券市场每日交易备忘》--1月30日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 一、新债招标: 中国金城集团3亿元人民币一年期短期融资券簿记建档(主体评级A+),交行和上海银行主承 湛江港5亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA),光大银行主承 ============================================================================== 二、新债上市: ============================================================================== 三、缴款: ============================================================================== 四、还本付息: 农业发展银行180亿元五年期浮息债(三个月Shibor基准)090411付息,基本利差0.25% ============================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --人民日报周一报导引述中国总理温家宝撰文称,中国将进一步完善人民币汇率形成机制, 增强人民币汇率双向浮动弹性,保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定;另外,民间借 贷是正规金融的补充,有一定的积极作用.[ID:nCN1356716] --中国基金2011年四季报披露完毕.天相投顾统计显示,纳入统计的64家基金公司旗下872只 基金四季度亏损1,235.28亿元人民币,较去年三季度减少50.8%.去年底可比的股票方向基金平 均仓位为78.46%,与去年三季度末基本持平. 国家统计局2/3公布2011年全年规模以上工业经济效益报告 2/9公布1月工业品价格指数(PPI) (2011年12月1.7%) 公布1月居民消费价格指数(CPI) (2011年12月4.1%) 2/10公布1月进出口贸易数据 2/18公布1月70个大中城市住宅销售价格月度报告 ==============================================================================(完) --整理 边竞; 审校 曲伟治
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。