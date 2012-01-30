《中国债券市场每日交易备忘》--1月30日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 一、新债招标: 中国金城集团3亿元人民币一年期短期融资券簿记建档(主体评级A+),交行和上海银行主承 湛江港5亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA),光大银行主承 ============================================================================== 二、新债上市: ============================================================================== 三、缴款: ============================================================================== 四、还本付息: 农业发展银行180亿元五年期浮息债(三个月Shibor基准)090411付息,基本利差0.25% ============================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --人民日报周一报导引述中国总理温家宝撰文称,中国将进一步完善人民币汇率形成机制, 增强人民币汇率双向浮动弹性,保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定;另外,民间借 贷是正规金融的补充,有一定的积极作用.[ID:nCN1356716] --中国基金2011年四季报披露完毕.天相投顾统计显示,纳入统计的64家基金公司旗下872只 基金四季度亏损1,235.28亿元人民币,较去年三季度减少50.8%.去年底可比的股票方向基金平 均仓位为78.46%,与去年三季度末基本持平. 国家统计局2/3公布2011年全年规模以上工业经济效益报告 2/9公布1月工业品价格指数(PPI) (2011年12月1.7%) 公布1月居民消费价格指数(CPI) (2011年12月4.1%) 2/10公布1月进出口贸易数据 2/18公布1月70个大中城市住宅销售价格月度报告 ==============================================================================(完) --整理 边竞; 审校 曲伟治