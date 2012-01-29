〔全球航运〕波罗的海乾散货运价指数续跌,铁矿石价格变动成关键因素

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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路透伦敦1月26日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周四继续下跌,因铁矿石现货交易下滑持续令运价承压.
波罗的海乾散货运价指数跌31点或3.95%,至753点,为2009年1月6日以来最低,今年以来已几近腰斩.该指数衡量了铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用.
船运市场未来数月料面对船只供应过剩和经济形势低迷的困扰,其中亦包括对於中国原材料需求前景的忧虑,这些都会令船运获利承压.
在中国春节假期结束後的几周内,中国进口商不太可能签订新的船货,他们已在去年第四季积累了大量的铁矿石和煤库存.
"海岬型船市场尤为需要一波大的提振,需要铁矿石现货价格出现一些行情,"经纪商FIS的研究主管Peter Norfolk表示.
"由於春节因素使得中国离场,这使已然黯淡的市况更加扭曲,"他并称.
经纪商ICAP在其最新报告中称,亚洲巴拿马型船市场已开始更趋活跃,因亚洲部分地区已结束春节假期,但有大量新的运力进入市场,近月船期的运力较为宽松.
波罗的海海岬型船运价指数.BACI周四跌1.34%,波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI跌5.06%.(完)
--编译 丁琦;审校 艾茂林
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