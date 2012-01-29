《美债一周展望》公债价格受欧债忧虑、FED声明及美国增长预估提振

(配合美债收盘与美债展望英文原文当日两稿合并,重发本文并新增部分细节)

* 惠誉调降意大利、西班牙等欧元区五个国家的评等

* 美国第四季GDP或暗示2012年初经济成长将趋缓

* 当前收益率处於历史低位可能会限制美债价格涨幅

路透纽约1月27日电---美国公债价格周五连续第三日上涨,因市场担忧欧债危机,以及美国联邦储备理事会(美联储,FED)本周誓言在2014年底之前将保持利率在近零水准,进而支撑美债走势.

美债亦从周五公布的美国第四季国内生产总值(GDP)数据中获得提振.该数据显示,美国2011年第四季GDP增幅低於预期,并预示今年初经济增速将乏力.

周五下午评级机构惠誉下调比利时、塞浦路斯、意大利、斯洛文尼亚和西班牙的主权信用评级,并表明未来两年进一步调降的机率为50%.

D.A. Davidson & Co驻西雅图固定收益交易部的副总裁Mary Ann Hurley表示,"目前来看,下调评级已在预料之中,真正更为重要的是下调的时机,如果希腊走向违约,蔓延效应将不会仅影响到欧元区其他国家,而且还会波及世界其他地方."

10年期指标美国公债US10YT=RR价格上涨13/32,收益率(殖利率)报1.90%,低於周四尾盘的1.94%.30年期美债US30YT=RR价格上扬21/32,收益率报3.07%,低於周四收盘的3.10%.

五年期美国公债US5YT=RR收益率跌至0.74%,为至少20世纪60年代以来的最低位.

美国商务部周五公布,第四季国内生产总值(GDP)环比年率初值为增长2.8%,创下一年半以来最大增幅,但企业大举囤积库存,加上资本财支出疲弱,暗示着2012年初成长将趋缓.[ID:nCT0431382]

"GDP数据并不十分令人鼓舞,"4Cast的利率策略师Gennadiy Goldberg表示,"库存增加对GDP增速的贡献大大超出市场预期.目前,这对风险操作来说不是一个正面因素."

该报告亦暗示即使当前这一缓慢增速在未来几季或也不会维系下去.

纽约RBC CAPITAL MARKETS首席美国经济分析师TOM PORCELLI谈到,"过去几季的库存波动实际上对整体数据造成冲击,所以我们鼓励大家不要只是关注整体数据.不过个人消费动能并未增长,而过去几季消费者用来维持消费动能的方法料将逐渐消退--我们希望如此.因为这些方法主要是靠储蓄和使用信贷,这在去杠杆化过程中并不是好现象."[ID:nCT0431382]

的确,纽约联邦储备银行总裁杜德利周五亦表示,经济复苏仍"迟滞",今年可能会略微放缓.

D.A. Davidson的Hurley称,"有一种预期,即美国第四季经济得到提振,但将难以持续.让我们面对这个问题,从历史经验来看,对处於复苏阶段的经济体来说,其第四季经济增速确实不会特别快."

美联储周三发表的声明支撑了本周美债价格的走势.该声明称,美联储可能在2014年底之前将保持利率在近零水准,并为进一步购买美债及抵押支持证券(MBS)以支撑美国经济留下了空间.

指标美债收益率自周三早间以来已累计下跌逾15个基点.

然而,部分分析师认为,当前收益率处於历史低位可能会限制美债价格涨幅.

RBS Securities美国利率策略主管William O'Donnell在致客户报告中表示,他认为美国公债收益率进一步下降面临阻力,因为投资者对获得潜在回报的要求已经降得不能再低了.

"这对於那些在目前水平还在做多美国公债的人发出了一个明确的警讯,在当前的水平追高价格是非常危险的游戏."O'Donnell说.(完)

--编译 兰秀娟/丁琦;审校 母红/艾茂林

美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]

美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]

美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]

美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]

伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]

美国公司债市场.........[USC/CN] 韩国债市...................[KR/CN]

台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]

中国债市................[CN/CN] 利率或央行相关报导...[INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>