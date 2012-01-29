《美股一周展望》金叉呼之欲出技术面偏多,财报数据纷至沓来仍需关注

路透纽约1月27日电---1月只剩下最後两个交易日了,可以说这个月的美股表现强劲.如果你害怕错过这波行情,仍有迎头赶上的时间.也许你只是想多一层安全保障.

新年伊始,那些在去年受创较重的成长相关题材版块受到买盘追捧.经济形势正在好转,但速度还不是很快.

企业获利好於预期,但幅度也低於近几个季度.欧债危机暂未传出太糟糕的消息,不过也没有什麽好消息--至少目前还未出现.

"虽然没有一则消息构成重大利好,但综合起来看,足以使市场呈现净买入,"Instinet驻纽约首席市场技术分析师John Schlitz表示.

尽管如此,相对疲弱的成交和本周市场触及六个月高位,仍使一些人怀疑这波涨势能否持续.

但技术图上浮现金叉.

很多技术派人士十分看重金叉这种技术指标,当该指标开始浮现时,很多对市场持怀疑态度的人会对此格外关注.

最早在周一,标准普尔500指数的50日移动均线就会升穿200日均线,这个金叉的出现,意味着中期趋势正愈发偏向多方.如果投入大盘股,未来六个月盈利的可能性就会很大.

根据Birinyi Associates编制的数据,在过去50年中,标准普尔500指数若出现金叉,则未来六个月市场进一步上涨的概率高达80%.平均升幅为6.6%.

这意味着该指数不仅会守住过去九周以来14%的升幅,还会上探1,400点,即2008年中以来的最高位.

虽然升势不太可能一蹴而就,但任何回调的机会将被长线投资者视为买入良机.

"金叉是一个中期偏多信号,"Schlitz表示,"应予以积极看待,但短线而言,还是应当谨慎."

**希腊、美国就业数据和趋势**

财报季尚未过半,周末有希腊债务谈判,下周即将公布非农就业数据,加之标准普尔500指数接近7月以来最高,行情有足够多的可能性出现反覆.如果真是这样,市场可能轻易地回吐部分近期涨幅.

但鉴於该指数近期的涨势和趋势的转变,即便出现一波回撤,也不至于使技术前景恶化.

"指数从1,325点回落,这可能是阻力位,目前正测试1,310点,这里应有支撑,目前陷於该区间交投,"ICAP Equities驻纽约董事总经理Ken Polcari表示.

"如果周末希腊债务谈判再度无所建树,下周可能会进一步走弱,"他表示,"出现1%或2%的回调并非不可能."

周五,标准普尔500指数.INX和Nasdaq指数.IXIC收盘录得连续第四个周涨幅,而道琼工业指数.DJI下跌,终结此前三周涨势.道指当日下跌74.17点,或0.58%,收在12,660.46点.标准普尔500指数下跌2.10点或0.16%,至1,316.33点.但Nasdaq指数上涨11.27点或0.40%,收报2,816.55点.

道指全周下跌0.47%,标准普尔500指数微涨0.07%,Nasdaq指数跳升1.07%.

**财报和经济数据纷纷出炉**

下周有多项楼市、制造业和就业的重量级数据出炉.

周一的个人所得和消费数据公布後,周二还有标准普尔/CaseShiller房价指数、消费者信心和芝加哥PMI数据.

周三有美国供应管理协会(ISM)美国制造业指数和ADP民间就业报告.在周四的申请失业金数据後,是周五的美国非农就业报告.路透调查访问的分析师预估显示,美国1月净增15万个就业岗位.

未来一周将公布多份财报,标准普尔500指数成分公司中有近五分之一将公布季度业绩.其中,艾克森美孚(XOM.N)、亚马逊(AMZN.O)、联合包裹(优比速,UPS)(UPS.N)、辉瑞(PFE.N)、Kellogg(K.N)和万事达卡(MA.N)的业绩可能成为关注焦点.

在目前已公布的近200分财报中,约59%的获利好於预期,比例低於近几个季度的约70%.(完)