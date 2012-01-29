《汇市一周展望》欧元兑美元升至六周半高位,市场关注希腊债务谈判

(配合汇市收盘与汇市展望原文两稿合并而重发本文,新增部分细节)

* 希腊债务谈判可能将取得突破

* 欧元净空头部位连续第五周触及高位

* 惠誉调降欧元区五国评级

* 美元/日圆因月底出口商抛盘而下跌

路透纽约1月27日电---欧元兑美元周五升至六周半高位,对希腊将避免债务违约的乐观看法使投资者踊跃进行空头回补,但如果欧元区情况依旧羸弱不堪,那麽欧元/美元涨势可能将受到抑制.

数据显示美国经济料将遭遇颠簸,惠誉调降欧元区五国评级使交投极度动荡.

欧洲官员发表了乐观的讲话,认为希腊将与债权人达成协议以避免无序违约.

希腊财政部长韦尼泽洛斯说,该国计划在2月15日前向民间债权人提交最终的债券交换提议.希腊债券交换磋商取得进展,将在周末继续.

"对欧元至为重要的将是,我们是否继续看到欧洲的融资状况得到改善,"野村证券外汇策略师Charles St. Arnaud说.

"过去几周,我们看到融资市场紧张,欧元银行间拆放款利率(Euribor)-隔夜利率交换(overnight index swap, OIS)利差下跌,短期政府公债收益率下降及公债标售成绩良好等,"他说,"如果我们看到这趋势持续,风险交易应相对良好,进一步推高澳元/美元和新西兰元/美元,且压低美元/加元."

根据路透数据,欧元兑美元升至1.3228美元,此为去年12月13日来最高,之後小幅回落,尾盘报1.3224美元,升0.9%.

商品期货交易委员会(CFTC)数据显示,最新一周汇市投机客增加美元多头头寸,且对欧元的净空头头寸连续第五周创纪录高位,因对欧债危机的担忧持续.

惠誉调降意大利,西班牙,比利时,斯洛文尼亚和塞浦路斯欧元区五国评等[ID:nCN1356140],指出未来两年这些国家评级进一步被下调的机率为50%,消息公布後,欧元短暂缩减升幅.

美元兑瑞郎在美国公布GDP数据後走势震荡.尾盘美元兑瑞郎CHF=跌0.8%,报0.9124瑞郎.

欧元兑日圆EURJPY=跌0.1%,报101.34日圆,因日圆从本周触及的低位全线反弹.

交易商Dennis Gartman在评论中写道,日圆升势受助於"日本出口商正常的月底日圆买盘."

美国商务部周五公布,第四季国内生产总值(GDP)环比年率初值为增长2.8%,创下一年半以来最大增幅,但企业大举囤积库存,加上资本财支出疲弱,暗示着2012年初成长将趋缓.[ID:nCT0431182][ID:nCT0431382]

**大量数据出炉**

投资者将注意希腊和主权债收益率的发展,但货币汇价亦将从下周欧洲和美国大量经济数据中寻找指引.下周公布的数据从欧洲PMI以至美国房价,周五美国劳工部公布非农就业岗位和失业率.

如果公布的美国数据弱於预期,它可能增加美联储推出第三轮量化宽松政策(QE3)的预期.这将不利美元,因QE3等同印钞票,结果是稀释美元价值.

纽约尾盘,美元兑日圆JPY=下滑0.9%,报76.72日圆,令日圆兑美元可能录得去年8月底来最大单日升幅.

"日圆被高估,这种交易状况反映出对进口能源的需求、全球需求趋软、以及日本跨国企业去年面临的将生产转至海外的威胁,"Pareto投资管理公司的研究主管Constantine Ponticos说.

Ponticos称,他们最近一直在抛出欧洲货币,主要是兑美元、澳元和日圆.

纽约梅隆银行外汇分析师Pareto管理着450亿美元资产.

"要是别处没有银行业和主权债危机,我预料日圆汇价会降低很多,但我认为,短期内单靠经常账的表现还无法实现这一点,"他说. (完)

--编译 于春红/利棣儿/艾茂林;审校 母红/张若琪

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