〔货币市场〕美国短期利率贴近于零,欧美均料长时间维持低利率

路透纽约1月27日电---美国短期利率周五交投水准史无前例地贴近于零,此前美国联邦储备理事会(美联储,FED)计划至少一直到2014年底都会将联邦基金利率维持在超低水平.

美联储是在本周稍早结束两日政策会议时作出以上决定的.此外,欧洲央行(ECB)允许欧元区银行业低息借入三年期资金,欧美两方面的举动都预示低利率还将持续很长一段时间.

"美联储把剧本交给投资者去演,这麽做是有意的,"Bank of the West固定收益部门副总裁Paul Montaquila说."美联储不希望投资者停留在国库券市场或是短期公债市场,而是希望他们去追逐较长期公债和风险资产."

周五,美国三个月期国库券收益率(殖利率)报6个基点,六个月期国库券收益率为8个基点,一年期公债收益率为11个基点.即便是两年期和三年期公债,收益率也分别只有22和31个基点.

"美联储延长可能维持超低利率的时间,将投资者进一步推向较长期公债,帮助压低长期利率并提升风险偏好,最终将对金融市场和整体经济产生积极影响,"富兰克林邓普顿基金固定收益团队的首席投资官Chris Molumphy说道.

意大利周五标售六个月期公债的收益率为1.97%,远低於一个月前的3.25%,而11月标售时曾创下欧元面世以来的纪录高位6.5%.

尽管欧元区流动性改善,且有迹象显示一些投资者或在小步幅回到该地区,但美国货币基金对於向欧元区银行业贷款仍持谨慎看法.

欧元区银行间拆借利率周五再次下跌,分析师称,考虑到银行体系拥有充裕流动性,即便是在下月欧洲央行提供更多三年期贷款之前,银行间拆款利率也有进一步下降的很大空间.

三个月欧元银行间拆放款利率(Euribor)EURIBOR3MD=降至2011年3月来最低的1.138%,低於前一日的1.142%.

德国商业银行分析师Christoph Rieger说,自银行获得欧央行贷款以来,三个月Euribor就以每天略超1个基点的平均速度下降,表明3月Euribor期货FEIH2所暗示的远期利率0.95%仍面临巨大的下行风险.(完)

--编译 艾茂林;审校 张若琪

美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]

美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]

美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]

美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]

伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]

美国公司债市场.........[USC/CN] 中国债市...................[CN/CN]

台湾债市................[TW/CN] 利率或央行相关报导...[INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>