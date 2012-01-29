〔全球汇市〕投机客最近一周增持美元多仓,欧元净空仓再创新高--CFTC

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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路透纽约1月27日电---根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据,最近一周外汇市场投机客增持美元多头仓位,同时对欧元的净空头押注连续第五周升至纪录高位,因对欧债危机存疑.
1月24日止当周,美元净多头仓位增至200.9亿美元,或120,278口,为12月27日以来最高.前一周净多头仓位为187.7亿美元.
欧元净空头仓位升至171,347口,连续第五周创出纪录高位.之前一周为160,030口.
路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算.
日圆(12,500,000日圆为1口)
1月24日当周 1月17日当周
多头仓位 66,194 78,355
空头仓位 21,827 19,493
净仓位 44,367 58,862
欧元(125,000欧元为1口)
1月24日当周 1月17日当周
多头仓位 31,299 28,396
空头仓位 202,646 188,426
净仓位 -171,347 -160,030
英镑(62,500英镑为1口)
1月24日当周 1月17日当周
多头仓位 16,103 23,373
空头仓位 47,464 65,007
净仓位 -31,361 -41,634
瑞郎(125,000瑞郎为1口)
1月24日当周 1月17日当周
多头仓位 5,172 4,649
空头仓位 17,686 17,471
净仓位 -12,514 -12,822
加元(100,000加元为1口)
1月24日当周 1月17日当周
多头仓位 29,772 25,118
空头仓位 48,681 53,848
净仓位 -18,909 -28,730
澳元(100,000澳元为1口)
1月24日当周 1月17日当周
多头仓位 90,943 83,346
空头仓位 21,457 29,040
净仓位 69,486 54,306
新西兰元(100,000新西兰元为1口)
1月24日当周 1月17日当周
多头仓位 20,232 16,195
空头仓位 7,300 6,740
净仓位 12,932 9,455
(完)
--编译 艾茂林;审校 张若琪
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