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亚洲 | 2012年 1月 29日 星期日 12:02 BJT

〔中国新债〕国开行下周三将发行至多200亿元金融债,为三年浮息债

路透上海1月29日电---中国国家开发银行[CHDB.UL]周日公告称,将於下周三(2月1日)招标发行不超过200亿元人民币三年期浮息金融债,利率基准为一年期定期存款利率.

刊登在中国债券信息网的公告显示,该浮息债为国开行今年第四期金融债.具体条款如下:

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发行总量 不超过200亿元

期限/计息方式 三年/浮息

招标时间 2月1日10:00-11:00

招标方式 单一利差(荷兰式)招标

缴款日 2月3日

起息日 2月3日

发行期 2月2日-3日

上市日 2月9日

基本承销额 有

付息频率 按年付息

发行人增发权利 保留

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国开行并称,如遇市场情况发生重大变化,将保留对上述债券发行品种和发行时间等要素进行调整的权利.(完)

参看详情,可点选中国债券信息网(here)

--发稿 林琦; 审校 丁淑琴

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