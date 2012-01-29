《综述》美国第四季经济增速升至一年半来最快,但未来面临诸多路障

* 美国第四季GDP环比年率为增长2.8%,为2010年第二季以来最快

* 库存为GDP贡献三分之二升幅

* 企业支出为衰退结束以来最慢

* 数据表现与美联储有关经济和政策的想法相符

记者 Lucia Mutikani; 编译 艾茂林

路透华盛顿1月27日电---美国第四季实现一年半来最快经济增长率,但企业补充库存以及企业支出放缓,预示2012年初增长料趋缓.

美国商务部周五公布,第四季国内生产总值(GDP)环比年率初值为增长2.8%,大幅快於之前三个月的增长1.8%.[ID:nCT0431182]

不过,数据不及路透调查分析师预估的增长3%,而且有三分之二的增幅来源於企业对库存的补充.

基础需求疲弱,加上核心通胀率明显放缓,都支持美国联邦储备理事会(美联储,FED)本周作出的、维持超低利率以扶助经济复苏的决定.

"该季经济中的强项在当前季度不太可能有好的表现,而弱项却非常可能变得更弱,"ITG Investment Research资深分析师Steve Blitz说."老实讲,我认为美联储对此不会有太多办法."

美国股市道指收跌,因投资者对经济增长的构成看法暗淡.美国公债价格连涨第三天,美元兑欧元则触及六周半低点.

补充库存为经济带来暂时的提振,库存增幅为2010年第三季以来最大.

除去库存因素,经济增长率仅为0.8%,远远落後于上季的3.2%,并显示国内需求疲软.

浏览美国第四季GDP相关图表,请点选(link.reuters.com/jym36s);

浏览消费者信心相关图表,请点选(link.reuters.com/dun36s).

**经济对政治的影响**

去年全年,美国经济仅增长1.7%,分析师预计今年只会略有提速.

迟缓的经济增长或损及总统奥巴马11月大选获得连任的机率,并可能致使美联储祭出又一轮债券购买以鼓舞经济复苏.

纽约联储总裁杜德利对记者称,"很明显,美联储为达成充分持续就业和物价稳定两大使命,仍有很多工作要做."

美联储周三称,预计到2014年底前都维持超低利率水平,并警告经济仍面临重大风险,暗示欧债危机仍可能带来沉重打击.

美国财长盖特纳周五亦对经济前景给出了不高的评估.

"我们仍在修复金融危机造成的损伤.除此之外,世界环境变得更具挑战性.美国的未来面临诸多挑战,"他在瑞士达沃斯的世界经济论坛上称.

**经济的强项与弱项**

第四季企业库存强力增加560亿美元,表明到2012年初当企业减少补充存货时,经济复苏脚步将受阻.

但是分析师认为,还没有迹象显示企业对手头的库存水平感到不安,表明当前季度他们可能会增加更多库存.

福特汽车财务总监Lewis Booth在一次电话会议上表示,"第四季我们的经销商库存增加,但只是为了确保能跟上现有的库存周转天数."

"我认为目前的库存供应能满足58天的销售,事实上低於我们一贯的水平,"他说.

第四季的弱项包括企业投资支出,环比年率为仅增长1.7%,为2009年以来最慢.

国防支出大减,加之州政府和地方政府开支仍然疲弱,共同导致政府支出连续第五个季度出现萎缩.

尽管出口持坚,但进口增长造成贸易逆差,也损及经济.而虽然住宅建设录得2010年第二季以来最大升幅,却是得益於并不常见的暖冬天气.

**收入增长迟滞**

占美国经济活动约70%的消费者支出也加快增长,增速从第三季的1.7%提升为2%.不过主要是因为之前汽车需求受到抑制.去年日本的强震和海啸曾引发供应链中断,使得汽车展示室里很多受欢迎的车型匮乏.

通胀减弱也给消费者带来好处.

个人消费支出(PCE)物价指数第四季增长0.7%,创一年半来最低.

扣除食品和能源成本的核心PCE物价指数增长1.1%,远慢于前季,并为一年来最慢.这种放缓或让美联储忧心,因其希望该指标维持在2%的通胀目标附近.

高失业导致收入增长迟缓,继而迫使家庭动用储蓄和信用卡来为购物买单.

GDP增速或需持续达到至少3%,才能在吸收失业人员和吸收放弃找工作的人群方面,取得明显进展.

"虽然失业率有改善,但就业市场仍是个重大挑战,"Mesirow Financial副首席分析师Adolfo Laurenti说.

"许多人退出劳动力大军,还有许多人未充分就业,大材小用,都表明收入来源不足以促进支出模式的改善."

即便如此,但周五的另一份报告显示本月消费者信心触及近一年最高位.[ID:nCN1355860] (完)