(重温稿)〔中国新债〕国开行周三将发行至多200亿元金融债,为三年浮息债

路透上海1月29日电---中国国家开发银行[CHDB.UL]周日公告称,将於周三(2月1日)招标发行不超过200亿元人民币三年期浮息金融债,利率基准为一年期定期存款利率.

刊登在中国债券信息网的公告显示,该浮息债为国开行今年第四期金融债.具体条款如下: