美国贸易代表柯克柯克称美加强贸易执法,各国须留神

(本文由路透中文网编译提供)

路透达沃斯1月29日电---美国贸易代表柯克（Ron Kirk）表示，美国新成立的贸易执法部门，将使得各国想对美国出口施加不公平壁垒时更为慎重。

柯克告诉路透，该部门成员将包括情报官员和其他机构的代表，目的是增强美方资源，打开海外市场。

“我们想确保我们不在资源方面受束缚。其他国家知道我们的预算和资源……因此他们会耍花招，因为他们知道我们在处理不同情况时会差别很大。”他在接受采访时说。

“我们不想让他们以为，在他们蓄意地、不公平地歧视美国出口商时，我们没有足够资源对付他们，”他在达沃斯世界经济论坛的间隙称。

他没有指明哪些国家会是这个贸易执法部门的关注重点，但美国总统奥巴马当前面临外界压力，需向商界和选民证明他对中国采取强硬立场。

柯克称，美国贸易代表办公室负责贸易事宜的谈判和执行，但只有约250名工作人员，这可能让一些国家心存侥幸，认为可以无视世界贸易规则。

“这（新的贸易执法部门）将提供更完善的工具，有更多机构可发挥作用，收集必要的情报，将一些复杂事宜诉诸世贸组织。”

“将有额外人员和资源。”但他没有透露关於该执法部门资金情况的细节。

奥巴马1月24日发表国情咨文时宣布成立该部门。他表示，美国需要采取更多措施，应对不公平的贸易行为，重建美国制造业。

柯克告诉路透，新的贸易执法部门将由贸易代表办公室领导。（完）