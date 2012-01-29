〔中股业绩〕深发展预计去年净利约100亿元,同比增长60-70%

公告解释称,业绩变动原因有两个,其一是去年7月深发展通过向大股东定向增发获得平安银行90.75%股份,自去年三季度起合并平安银行报表;其二是深发展银行本身去年净利亦有45-50%的成长,因资产规模稳定增长及息差改善等.