〔欧洲政经〕希腊总理为改革寻求国内支持,债务协议接近达成

路透雅典1月29日电---希腊总理帕帕季莫斯周日为改革计划向国内主要政党领袖寻求支持.期待已久的减债协议似乎已接近达成,改革问题成为眼下亟需磋商之事.

希腊与国际债权人的谈判再次变为焦点.国际债权方希望得到希腊执政联盟将实施改革的证据,再从1,300亿欧元抒困基金当中向该国拨款.

当大量债务在3月到期时,希腊需借这笔援助来避免无序违约.不过,德国经济部长罗斯勒公开要求,若希腊不能完成欧元区抒困计划所要求的改革,则应将预算政策决策权交予外部机构,这暗示谈判过程将面临坎坷.