〔欧洲政经〕希腊总理为改革寻求国内支持,债务协议接近达成

中国央行报告：防止资产价格泡沫，宏观审慎政策与货币政策配合发力
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，防止资产价格泡沫离不开宏观审慎政策和货币政策的配合，需更好地发挥“货币政策+宏观审慎政策”双支柱政策框架的作用。
路透雅典1月29日电---希腊总理帕帕季莫斯周日为改革计划向国内主要政党领袖寻求支持.期待已久的减债协议似乎已接近达成,改革问题成为眼下亟需磋商之事.
希腊与国际债权人的谈判再次变为焦点.国际债权方希望得到希腊执政联盟将实施改革的证据,再从1,300亿欧元抒困基金当中向该国拨款.
当大量债务在3月到期时,希腊需借这笔援助来避免无序违约.不过,德国经济部长罗斯勒公开要求,若希腊不能完成欧元区抒困计划所要求的改革,则应将预算政策决策权交予外部机构,这暗示谈判过程将面临坎坷.
此类建议在希腊国内引发极大的不满,帕帕季莫斯也坦言与国际货币基金组织(IMF)和欧盟的谈判将十分艰难.
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，防止资产价格泡沫离不开宏观审慎政策和货币政策的配合，需更好地发挥“货币政策+宏观审慎政策”双支柱政策框架的作用。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。