日韩经济指标预测--1月30日-2月6日****

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 郑茵 审校 李春喜)
路透1月30日---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
--------------------------------1月30日当周----------------------------------
1月30日(一)
2300 韩国工业生产(较前月) 12月 +0.7% -0.4%
(较上年同期) +4.0% +5.6%
服务业产出(较前月) 12月 -- -0.5%
2315 日本制造业采购经理人指数(PMI) 1月 -- 50.2
2330 日本所有家庭支出(较前月) 12月 +0.2% -1.3%
(较上年同期) -0.2% -3.2%
2330 日本求职求才比 12月 0.70 0.69
失业率 4.5% 4.5%
2350 日本工业生产(较前月) 12月初值 3.0% -2.7%
未来一个月工业生产预估 -- +4.8%
未来两个月工业生产预估 -- +3.4%
1月31日(二)
0500 日本建筑订单(较上年同期) 12月 -- +21.0%
房屋开工(较上年同期) -1.5% -0.3%
2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 1月 +0.6% +0.4%
(较上年同期) +3.6% +4.2%
2月1日(三)
0000 韩国HSBC/Markit采购经理人指数(PMI) 1月 -- 46.40
0000 韩国贸易收支(亿美元) 1月初值 -- 顺差34
出口(较上年同期) +0.7% +10.8%
进口(较上年同期) +4.8% +13.6%
0130 日本加班工资(较上年同期) 12月 -- +1.3%
2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 买超2,338
外资投资日股(亿日圆) -- 买超1,766
2月2日(四)
无重要指标公布.
2月3日(五)
无重要指标公布.
--------------------------------2月6日当周----------------------------------
2月6日(一)
无重要指标公布.(完)
--编译 张荻;审校 张若琪
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 100.52 -0.30 -0.30 1469339 京东 29.85 -0.38 -1.26 7080140 新浪 75.62 -0.76 -1.00 953604 搜狐 39.35 +0.10 +0.25 386599 网易 297.25 -1.48 -0.50 1960172 百度 185.17 +0.23 +0.12 1623035 台湾 台湾积体电路
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。