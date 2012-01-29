《美国重要政经日程》--1月30日

中日贸易：中国罕见地同日方洽商出售一小批玉米给三菱商事--消息
路透北京/芝加哥2月17日 - 两位消息人士周五称，中国粮油食品进出口(集团)有限公司(COFCO)正在洽谈，向日本贸易公司三菱商事出售一小批玉米船货。对于中国来说，向国外出售谷物十分罕见。
(除特别说明外,均为GMT时间)
1330 - 商务部公布12月个人所得.
1600 - 农业部公布一周美国谷物、油籽出口检验报告.
1600 - 财政部宣布每周例行标售四周期国库券.
1630 - 财政部每周例行标售三个月与六个月期国库券.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 梁睿雪;审校 张荻
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路透北京/芝加哥2月17日 - 两位消息人士周五称，中国粮油食品进出口(集团)有限公司(COFCO)正在洽谈，向日本贸易公司三菱商事出售一小批玉米船货。对于中国来说，向国外出售谷物十分罕见。
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 郑茵 审校 李春喜)
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