《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--1月27日

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 郑茵 审校 李春喜)
以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 (SINA.O) 69.96 +7.57 +12.13 10223353
搜狐 (SOHU.O) 64.24 +3.83 +6.34 1562574
网易 (NTES.O) 49.30 +1.06 +2.20 531199
百度 (BIDU.O) 131.36 +7.46 +6.02 8589708
亚信科技 ASIA.O 11.64 +0.04 +0.34 720203
侨兴环球电话 XING.O 0.74 -0.02 -2.63 167758
台湾
台湾积体电路 (TSM.N) 14.11 -0.12 -0.84 2015466
联电 (UMC.N) 2.52 -0.02 -0.79 672330
日月光 (ASX.N) 5.09 +0.04 +0.79 872545
矽品精密 (SPIL.O) 5.46 -0.01 -0.18 815940
和信超媒体 (GIGM.O) 1.01 +0.01 +1.00 313175
友达 (AUO.N) 5.25 +0.09 +1.74 448521
中华电信 (CHT.N) 31.69 +0.16 +0.51 93852
台湾国际航电 (GRMN.O) 41.36 -0.37 -0.89 519032
香港
中国移动 (CHL.N) 50.80 +0.87 +1.74 261145
中国联通 (CHU.N) 19.31 +0.50 +2.66 268876
中国电信 (CHA.N) 55.82 +1.10 +2.01 36409
中芯国际 (SMI.N) 2.65 +0.04 +1.53 43872
电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.10 +0.12 +4.03 142
(完)
--整理 徐文焰
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 郑茵 审校 李春喜)
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 100.52 -0.30 -0.30 1469339 京东 29.85 -0.38 -1.26 7080140 新浪 75.62 -0.76 -1.00 953604 搜狐 39.35 +0.10 +0.25 386599 网易 297.25 -1.48 -0.50 1960172 百度 185.17 +0.23 +0.12 1623035 台湾 台湾积体电路
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。