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亚洲 | 2012年 1月 30日 星期一 06:48 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--1月27日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 69.96 +7.57 +12.13 10223353

搜狐 (SOHU.O) 64.24 +3.83 +6.34 1562574

网易 (NTES.O) 49.30 +1.06 +2.20 531199

百度 (BIDU.O) 131.36 +7.46 +6.02 8589708

亚信科技 ASIA.O 11.64 +0.04 +0.34 720203

侨兴环球电话 XING.O 0.74 -0.02 -2.63 167758

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 14.11 -0.12 -0.84 2015466

联电 (UMC.N) 2.52 -0.02 -0.79 672330

日月光 (ASX.N) 5.09 +0.04 +0.79 872545

矽品精密 (SPIL.O) 5.46 -0.01 -0.18 815940

和信超媒体 (GIGM.O) 1.01 +0.01 +1.00 313175

友达 (AUO.N) 5.25 +0.09 +1.74 448521

中华电信 (CHT.N) 31.69 +0.16 +0.51 93852

台湾国际航电 (GRMN.O) 41.36 -0.37 -0.89 519032

香港

中国移动 (CHL.N) 50.80 +0.87 +1.74 261145

中国联通 (CHU.N) 19.31 +0.50 +2.66 268876

中国电信 (CHA.N) 55.82 +1.10 +2.01 36409

中芯国际 (SMI.N) 2.65 +0.04 +1.53 43872

电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.10 +0.12 +4.03 142

(完)

--整理 徐文焰

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