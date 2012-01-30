苏丹反叛武装称扣押29名中国工人

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(本文由路透中文网编译提供)
路透喀土穆1月29日电---苏丹边境产油区南科尔多凡州的反叛武装周日称，他们与苏丹政府军交战後，扣押了29名中国工人，理由是为了这些工人自身的安全。
自去年6月以来，苏丹政府军一直与南科尔多凡州的反叛武装--苏丹人民解放运动北方局（SPLM-N）作战。去年9月时，战火已经蔓延至北部的青尼罗州（Blue Nile）。南科尔多凡州与新独立的南苏丹毗邻。
SPLM-N发言人称：“我们在昨日与政府军交战後扣押了29名中国工人。这些人的健康状况良好，我们扣押他们是为了他们自己的安全，因政府军试图再次发动袭击。”
苏丹政府军方面称，反叛武装袭击了一家中国建筑公司在南科尔多凡州Abbasiya镇和Rashad镇之间的一处工地，还抓捕了70位平民。
政府军发言人Sawarmi Khalid Saad称，“被抓捕的多数是中国人。他们（反叛武装）正在将目标对准平民。”
中国外交部发言人刘为民就此事答记者问时表示，中方敦促苏方在确保中方人员安全的前提下积极开展搜救。
SPLM目前是南苏丹的执政党，其否认支持北部SPLM势力越境。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。