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亚洲 | 2012年 1月 30日 星期一 06:49 BJT

〔东京汇市〕欧元受希腊换债希望支撑,关注欧元区首脑峰会

* 欧元兑美元守在六周高位附近

* 希腊似乎接近达成新债换旧债计划

* 欧元区领导人将再次召开峰会

路透悉尼1月30日电---欧元兑美元周一盘旋於六周高位,但在亚洲市场遭遇清淡市况,因投资者等候证实希腊确已达成换债协议.该协议将可帮助希腊避免无序违约.

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