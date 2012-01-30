日本东京电力称福岛第一核电站发生漏水

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(本文由路透中文网编译提供)
路透1月30日电---东京电力(9501.T)及日本媒体称，福岛第一核电站漏水超过600公升，周末不得不短暂中止一乏燃料池冷却工作，但据信漏水未流入大海。
日本去年3月遭强震和海啸袭击，福岛核电站发生全球25年来最严重核事故，约8万人被疏散。
东电周日在其官网称，福岛第一核电站出现两处重大漏水，一处是核电站办公楼附近的水泵，另一处是四号反应堆的备用冷却系统。
东电谈到四号反应堆漏水时称：“这些冷却水来自滤液槽，用於消防用途，不含放射性物质。”东电并表示，另一处漏水流入了下水道，正在检查是否流入了大海。
《日本经济新闻》周一引述东电的话称，四号反应堆漏水约40公升，另一处泄漏约600公升净化过的水。该报并称，福岛第一核电站其他设施亦发生泄漏。
报导引述东电的话称：“此次泄漏应该是由於天气寒冷导致冰冻，泄漏水中包括已经净化的核污水，污染水平低。”（完）
--编译：黎黎 发稿：朱淑珍
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。